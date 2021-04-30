FT: Высылка дипломатов уменьшает влияние России в Восточной Европе 2 30.04.2021, 14:58

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Отношения Москвы со странами региона разрушаются.

Построенное в 50-х годах прошлого века как памятник братским отношениям между Москвой и Прагой, огромное посольство Чехии в самом центре российской столицы было рассчитано на большое количество сотрудников. Сегодня всего пять аккредитованных дипломатов могут свободно использовать все три этажа здания по своему усмотрению. Чехия высылает «почти всех» российских дипломатов, а Литва, Латвия и Эстония также сообщили о высылке дипломатов РФ, в знак солидарности с Прагой.

За последние две недели офис посольства стал одной из крупнейших жертв «дипломатической войны» между Россией и европейскими странами, в которой 152 чиновника из российских посольств за рубежом или иностранных посольств в Москве потеряли свою аккредитацию, пишет Financial Times (перевод — zn.ua).

Большинство «дипломатических переселений» касаются стран Восточной Европы, которые имеют «исторические связи» с Россией, от Прибалтики до Болгарии. Такие дипломатические войны подчеркивают ужасное состояние отношений региона с Москвой, а также трудности в восстановлении связей для дипломатов, которые остаются.

«Это не буря в стакане. То, что мы наблюдаем - конец эры присутствия России в бывших советских странах», - сказал сотрудник Московского центра Карнеги Максим Саморуков.

«В течение десятилетий, и даже после холодной войны, Москва использовала свое присутствие и влияние в этих странах благодаря наследию Варшавского договора. Нынешняя ситуация серьезно подрывает отношения России с тамошними странами. Потеря значительная», - добавил он.

Большинство дипломатических высылок с 15 апреля были вызваны обвинениям со стороны Праги в том, что российские шпионы стояли за взрывами на чешском складе оружия в 2014 году, в результате которых погибли два человека.

Это побудило Прагу выслать 18 российских дипломатов, а когда Москва в ответ объявила о высылке из чешского посольства 20 человек, Чехия выслала еще 63 россиян, требуя, чтобы количество людей, которые работают в соответствующих дипломатических миссиях обеих стран, было одинаковым.

В знак солидарности с Чехией другие страны, такие как Литва и Словакия, также выслали российских дипломатов, вызвав зеркальный ответ со стороны Москвы. Болгария в свою очередь выслала российского дипломата, найдя связи Москвы с взрывами на своих складах оружия. Отдельно США и Россия выслали по десять своих дипломатов после новых пакетов санкций.

Последствия дипломатической войны будут наиболее ощутимыми в Центральной и Восточной Европе. Бывшие члены СССР, такие как Латвия, Эстония, Литва и Украина, а также бывшие союзники Варшавского договора, такие как Польша, Чехия и Болгария, рассматривались Москвой как важные «партнеры» после 1991 года.

Даже после того, как многие из этих государств присоединились к ЕС и НАТО, прочные энергетические связи, такие как газопроводы и долгосрочные контракты на поставку нефти и газа, трансграничные промышленные инвестиции, а также большое количество эмигрантов означали, что Россия рассчитывала на свое « присутствие »в регионе.

Но влияние Москвы неуклонно снижается, поскольку отношения с Брюсселем и Вашингтоном начали ухудшаться после войны России с Грузией в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году. А недавние дипломатические высылки не дают надежды на обратный путь.

«Такое смятение запятнает репутацию России в регионе. Это может заставить правительства стран Центральной и Восточной Европы еще больше сократить сотрудничество с Россией в стратегических секторах, а также в вопросах безопасности», - говорит аналитик по вопросам Центральной и Восточной Европы Андриус Турса.

«Мы хотим поддержать Чехию. Если чехи решились на такой резкий шаг, то они знают, что делают. Здесь, в Центральной Европе, геополитический вопрос и тема того, куда мы относимся, является огромной проблемой. Это призыв к движению на Запад, в Америку. Россия - это инструмент. Высылка российских дипломатов - способ показать: «Вот, мы с вами"», - заявил один чиновник из страны, которая выслала российских дипломатов.

На этой неделе российское государственное телевидение объявило список девяти стран, которые Москва определила «враждебными». В дополнение к США и Великобритании, остальные семь государств были бывшими членами Варшавского договора. Пять стран были бывшими членами СССР.

«Действия Праги и Софии вызывают у нас раздражение, сожаление, непонимание и желание увидеть изменения в этой шизофренической позиции. Мы не будем терпеть эту пресловутую "солидарность"», - заявил в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков.

Наследие Варшавского договора, российские посольства в таких городах, как Варшава и Прага - это настоящие пространные дворцы. До недавних высылок российское посольство в Праге было крупнейшим зарубежным представительством в городе по численности штата, и чешское разведывательное ведомство давно обвиняло его в сокрытии большой шпионской сети.

«Чешская дипломатия и, честно говоря, все европейское и трансатлантическое сообщество всегда беспокоилось по поводу количества российских дипломатов в Праге, и это была возможность избавиться от них», - сказал президент Пражского исследовательского института Global Arena Михал Коран.

«Эти последние недели касались разоблачения истинной сути России. Принятые решения очистят дипломатические отношения», - добавил аналитик.

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