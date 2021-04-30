В знак солидарности с Максимом Очеретнием из 3-й детской больницы Минска уволился еще один врач

В знак солидарности с Максимом Очеретнием из 3-й детской больницы Минска уволился еще один врач4
- 30.04.2021, 15:00
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Он ушел вслед за главврачом.
В знак солидарности с Максимом Очеретним из 3-й детской больницы уволился травматолог-ортопед Рустам Айзатулин, пишет Telegram-канал "Белые халаты. News".
Айзатулин пришел на работу эту больницу, когда его по политическим причинам уволили из РНПЦ травматологии и ортопедии.
25 марта Айзатулина задержали в Минске и четыре часа держали в отделении милиции. Потом у него арестовали машину — "за символику и участие в несанкционированном шествии".
Об увольнении главврача 3-й детской больницы Минска Максима Очеретнего стало известно в пятницу, 30 апреля.