В половине российских регионов взлетела цена на бензин 2 30.04.2021, 15:13

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Сильнее всего топливо подорожало в Салехарде.

Потребительские цены на бензин в среднем по России с 19 по 25 апреля 2021 года не изменились в процентном соотношении к предыдущему отчетному периоду, как и неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики, сообщает ghall.com.ua.

При этом Росстат зафиксировал удорожание топлива в 22 центрах субъектов РФ, а сильнее всего цены поднялись в Салехарде — на 0,6%.

В целом, указывает ведомство, к 26 апреля средняя по стране потребительская цена 1 литра бензина достигла 47,64 руб. (рост на 4 коп. относительно 19 апреля).

Розничная стоимость бензина АИ-92 увеличилась за отчетный период на 2 коп. до 44,97 руб. Бензин марки АИ-95 подорожал также на 2 коп. до 48,56 руб. Цена бензина марки АИ-98 поднялась на 2 коп. до 55,22 руб.

Литр дизельного топлива по данным на 26 апреля в среднем стоил 49,52 руб. — по сравнению с 19 апреля его цена повысилась на 1 коп.

Росстат также констатирует, что с 19 по 25 апреля в стране было выпущено 758,9 тыс. тонн автомобильного бензина (снижение на 3% к предыдущей неделе). Кроме того, произведено 1 млн 491,6 тыс. тонн дизельного топлива (минус 3%).

Напомним, в России оптовые цены на бензин превысили розничные минимум в пяти регионах — во Владивостоке, Тверской области, Хабаровском и Приморском краях, а также на Сахалине.

Как предупреждают отраслевые эксперты, ситуация может привести к дополнительному росту розничных цен и массовым банкротствам заправок уже летом.

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