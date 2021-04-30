Дилеры продолжат обслуживать автомобили Skoda в Беларуси2
- 30.04.2021, 15:21
Власти запретили ввозить эти авто в страну.
Сайт kp.by обратил внимание на то, что дилеры продолжат обслуживать автомобили Skoda в Беларуси.
- Обслуживание всех автомобилей Škoda на территории Беларуси, включая гарантийные обязательства, продолжает осуществляться официальными дилерами, - обратились представители этого производителя к владельцам авто. - Благодарим вас за то, что вы с нами!
Напомним, Совет министров Беларуси принял постановление, которым запретил ввоз и реализацию в Беларуси определенных товаров. В их числе оказались автомобили Škoda.