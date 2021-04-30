Медики обнаружили неожиданный фактор, облегчающий течение коронавируса 1 30.04.2021, 15:22

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Исследование проводилось в Гонконге.

В ходе исследования ученые из Гонконга установили, что тип и количество кишечных бактерий оказывает влияние на течение и тяжесть заболевания коронавирусом. Результаты исследования были опубликованы в журнале Gut Британской медицинской ассоциации, сообщает lenta.ua.

Специалисты установили, что состав микробиома кишечника у COVID-инфицированных и здоровых людей сильно отличается вне зависимости от того, проходили они терапию антибиотиками или нет.

У зараженных людей было выявлено больше определенных типов бактерий, чем у людей, не болевших коронавирусом. У них также было меньше бактерий, которые влияют на иммунную систему. Их количество оставалось низким и через месяц после выписки из больницы.

По словам ученых, состояние микробиома кишечника напрямую влияет на тяжесть течения коронавируса и возникновение вероятных последствий.

Поддержание полезных типов бактерий в организме может стать новым методом уменьшения симптоматики и степени тяжести заболевания.

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