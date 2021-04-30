Ученые открыли «планету-печь», способную расплавить и железо, и камень 1 30.04.2021, 15:35

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фото: AIRBUS DS

По размерам она в полтора больше Юпитера.

Экзопланета TOI-1431b (MASCARA-5b) находится от нас примерно в 490 световых годах. Это газовый гигант размерами в полтора больше Юпитера в Солнечной системе и втрое его тяжелее. К тому же этот «горячий юпитер» обращается исключительно близко к своей материнской звезде, делая полный оборот всего за 2,5 земных суток. О находке рассказывается в статье, готовящейся к публикации в одном из рецензируемых журналов и пока представленной в открытой онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org, сообщает naked-science.ru.

Из-за такой близости планета испытывает сильное влияние приливных сил, и ее вращение вокруг оси синхронизировано с орбитальным. Иначе говоря, TOI-1431b развернута к звезде всегда одной и той же стороной, как Луна — к Земле. В результате планета разогрета до адских температур — выше, чем на поверхности некоторых звезд, красных гигантов. На дневном полушарии она достигает 2700 °С, на ночном — 2300 °С. Это одна из самых горячих планет, известных на сегодня. Жара на ней легко расплавит и железо, и кремниевые породы.

Открытие сделала международная команда во главе с Бреттом Эддисоном (Brett Addison) из австралийского Центра астрофизики Южного Квинсленда. Первые признаки TOI-1431b заметили в данных космического телескопа TESS, одного из «охотников за экзопланетами»; дополнительные наблюдения провели с помощью наземного телескопа SONG, работающего на Канарских островах. По словам ученых, подобные сверхгорячие юпитеры — большая редкость. Еще один представитель этой группы — знаменитая экзопланета KELT-9b, самая горячая из известных (4300 °С).

«Находка дает отличную возможность для изучения атмосфер таких планет, для понимания того, как они появляются и мигрируют, — говорит профессор Эддисон. — TOI-1431b не образовался в такой близости от звезды: он возник намного дальше и постепенно сместился на свою весьма тесную орбиту». Орбита планеты действительно необычна: она сильно отклонена от орбитальной плоскости звездной системы, так что TOI-1431b движется в ретроградном, обратном относительно нее направлении. Планету явно стоит рассмотреть подробнее.

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