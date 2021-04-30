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Вакцину BioNTech-Pfizer подали на допуск в ЕС для использования для подростков 12-15 лет

  • 30.04.2021, 16:03
Вакцину BioNTech-Pfizer подали на допуск в ЕС для использования для подростков 12-15 лет

Ранее такую заявку подали также на рассмотрение американского регулятора.

Вакцину от коронавируса COMIRNATY, разработанную компаниями BioNTech и Pfizer, подали на рассмотрение европейского регулятора для получения разрешения на использование в ЕС для детей 12-15 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили пресс-службы компаний 30 апреля.

"Pfizer и BioNTech объявляют о том, что они подали заявку на дополнение к условному допуску к использованию в ЕС ... вакцины COMIRNATY, чтобы расширить допуск на подростков в возрасте 12-15 лет", - отмечается в сообщении.

Ранее такую заявку подали также на рассмотрение американского регулятора.

Заявки основываются на данных третьей стадии клинических испытаний, в которой принимали участие 2260 подростков в возрасте 12-15 лет.

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