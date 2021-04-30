Польские таможенники нашли сигареты в газовозе из Беларуси

Польские таможенники нашли сигареты в газовозе из Беларуси3
- 30.04.2021, 16:23
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Как оказалось, в цистерне перевозилось более 25 тысяч пачек сигарет.
Партию сигарет задержали на белорусско-польской границе в Корощине, сообщает radio.lublin.pl.
Границу пересекал пустой газовой. При сканировании автомобиля таможенники заподозрили, в цистерне может перевозиться нелегальный товар. Чтобы проверить это, пришлось избавляться от остатков газа в цистерне и проводить проветривание. Это заняло несколько часов.
Как оказалось, в цистерне перевозилось более 25 тысяч пачек сигарет. Их рыночная стоимость оценивается в более 350 тысяч злотых (более 92 тысяч долларов), сообщает таможня Польши.