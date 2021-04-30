Бабушка — спикеру Госдумы РФ: Три копейки платите, а воруют миллиардами 1 30.04.2021, 16:31

Крик души российской пенсионерки.

В самом центре Саратова у спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина случился, возможно, самый откровенный диалог с народом. Володин, идя по городу в сопровождении саратовских чиновников, встретил 90-летнюю Анну Александровну, которая взяла спикера Госдумы за руку и около 15 минут критиковала действующую власть в России, пишет znak.com

«Пожалуйста, прикрути все краники, чтобы не врали. Воруют миллиарды. Вот Пенза, вот обыск, вот 500 миллионов. Это как? Так что, кругом глухонемые? Или вот объявили в федеральный розыск нашего Прокопенко? Он как там, не голодает? Хорошо живет? Кого же вы обманываете. Вот мне 90 было, у меня никакой льготы, никакой. Тружеников тыла приравняли к ветеранам труда, скидка 50%, всё».

Она напомнила чиновникам, что городу Саратову присвоили звание города трудовой доблести. Между тем она с подросткового возраста трудилась в годы войны и послевоенного времени. «Три копейки платите, а воруют миллиардами. Я рада, что встретила. По телевизору каждый день Володин. Володин достал, Володин добыл. Ты где это выковыриваешь миллионы-то? Вот, пожалуйста, убавьте вранье! Люди все видят», — отметила пенсионерка.

Пожилая женщина рассказала председателю Госдумы, что у нее лежат припасенные «гробовые» деньги под 3,5%, в то время как инфляция в стране — 5,8%. «Как может быть инфляция выше этого процента?» — спросила пенсионерка у политика.

Она добавила, что ей обидно, что многие деревни до сих пор сидят без газа и исчезают с карты страны. Женщина также выразила опасения, что ее могут посадить за сказанное. Володин заверил, что ее никто не посадит, так как никто не наказывает даже владельцев незаконных ларьков.

«Я простая русская бабка из деревни в Тамбовской области. Что же получается? В стране много лет воруют, врут и богу молятся. Это человеку как понять? Какому богу молятся? Когда миллиарды… Миллиарды! Ну вас всех на хрен!», — бросила женщина.

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