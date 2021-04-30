Турция одобрила применение российской вакцины «Спутник V»7
- 30.04.2021, 16:57
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Это третяя вакцина, которую одобрил Стамбул.
Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции одобрило экстренное применение российской вакцины от коронавируса Спутник V, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Об этом сообщает Анадолу.
«Российская вакцина Спутник V станет третьей вакциной, применяемой на территории Турции», — сказал Коджа.
На этой неделе Турция объявила о подписании соглашения о поставке 50 млн доз российской вакцины.
Турция переживает новую волну заболеваемости COVID-19. В связи с чем ввели полный локдаун с 29 апреля по 17 мая, который не распространяется на иностранных туристов.
За последние сутки в Турции зафиксировали 37 674 случая заражения коронавирусом, общее количество зарегистрированных составило 4 788 700. Подтверждено еще 339 летальных исходов от COVID-19, а общее число умерших достигло 39 737.
Россия зарегистрировала вакцину от COVID-19 Спутник V в августе 2020 года перед проведением последней фазы клинических испытаний, что вызвало обеспокоенность у медицинского сообщества по поводу ее эффективности и безопасности.
Российская вакцина Спутник V еще не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств, однако это не помешало национальным регуляторам ряда стран ЕС разрешить ее применение. В их числе Венгрия и Словакия.