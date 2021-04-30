Bloomberg: Ключевую роль в противостоянии США и Китая будет играть Европа 30.04.2021, 17:41

С начала 2020 года несколько европейских стран отказались от оборудования китайской компании.

В противостоянии с Китаем Америка имеет большую географическую проблему: ее самый мощный блок союзников - страны НАТО, находится в другой стороне мира. Это привело к трансатлантической несогласованности в отношениях с Китаем, и вызвало дискуссию о том, как европейские страны должны защищать соотношение сил в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Bloomberg (перевод – zn.ua).

В этом случае военная сила не может быть стратегически мудрым ответом. Американские союзники по НАТО не спасут ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью военного присутствия. Но они могут сделать нечто более важное: помочь Вашингтону превратить двустороннее противостояние с Китаем на многостороннее.

Несмотря на то, что конкуренция США и Китая сосредоточена в Индо-Тихоокеанском регионе, Европа будет играть решающую роль в этом противостоянии. Европейские члены НАТО до сих пор представляют самую большую в мире концентрацию развитых демократий и наиболее грозную в экономическом и военном отношении группу союзников США.

Но поскольку большинство европейских стран расположены далеко от «прифронтовых зон» Индо-Тихоокеанского региона, они относительно медленно реагируют на китайскую угрозу. Эта асимметрия породила несколько крупных разногласий, например, Европейский Союз заключил инвестиционное соглашение с Пекином именно тогда, когда Джо Байден вступал в должность президента США.

Сейчас европейская политика, похоже, движется в правильном направлении, хотя и постепенно. Однако риторика таких лидеров, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, является более двусмысленной.

С начала 2020 года несколько европейских стран отказались от оборудования китайской компании Huawei в построении своих телекоммуникационных сетей 5G. ЕС ввел санкции против Пекина за его жестокое отношение к уйгурам в Синьцзяне, вызвав грозную реакцию Китая, что поставило инвестиционное соглашение под угрозу.

Пожалуй, самое интересное то, что несколько ключевых союзников США проявляют больший интерес к ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Недавно Франция руководила морскими учениями, совместно с Америкой, Австралией, Индией и Японией в Бенгальском заливе. Британская оперативная группа авианосцев разместится в Индо-Тихоокеанском регионе в следующем месяце.

Париж и Лондон отправили корабли в Южно-Китайское море. Другие страны, включая Германию, разрабатывают стратегии поддержания стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Существуют также споры о том, как европейские военные могут помочь защитить Тайвань от китайской атаки.

Однако не все американские оборонные аналитики довольны этой деятельностью. Существует два противоположных взгляда на то, какую роль должна играть Европа в китайско-американском соперничестве.

Одна из позиций заключается в том, что Вашингтон должен поощрять такую глобализацию европейских оборонных интересов. На самом деле, в условиях военного кризиса даже мощные союзники НАТО, а именно Франция и Великобритания, вряд ли сделают решающий вклад в защиту Тайваня. Но благодаря правильной стратегической деятельности в мирное время они могут четко показать, что существует глобальный интерес к сохранению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и защите уязвимых государств от агрессии.

Кроме того, они могут предоставить важную помощь для коллективного реагирования Америки в случае начала конфликта. Союзники НАТО могут создать коалицию государств, которые будут сдерживать агрессию Пекина в регионе.

Вторая точка зрения заключается в том, что Америке следует предоставить приоритет более жесткой регионализации европейской обороны. Сторонники такого взгляда утверждают, что наибольшей угрозой для способности Америки сохранять контроль в Индо-Тихоокеанском регионе являются оборонительные обязательства в других местах.

По мнению некоторых аналитиков, вместо того, чтобы просить европейские правительства проектировать относительно ограниченную военную мощь в далекие океаны, Вашингтон должен убедить их взять на себя больший оборонный груз в Европе и других регионах, близких к Европе территориально, таких как Африка и Ближний Восток. Если НАТО будет уделять больше внимания решению проблем «второго уровня», таких как Россия и международный терроризм, тогда США смогут сосредоточиться на Китае.

В военном отношении второй подход является более эффективным. Повышение британских военных расходов может принести больше пользы в Северной Атлантике или Балтии, чем в Индо-Тихоокеанском регионе. Европейские союзники должны сделать больше для подкрепления «восточного фланга» НАТО.

Однако использование европейских оборонных возможностей не является простой задачей, как может показаться на первый взгляд.

Если США будут уделять меньше внимания ситуации в Европе и на Ближнем Востоке, европейцы также не будут принимать на себя лишнюю ответственность. Когда США объявили, что покидают Афганистан, это сделали и американские союзники НАТО. Если Вашингтон начнет «отдаляться» от присутствия Европы, результатом будет раздробленность НАТО, что станет проблемой в борьбе против агрессии России.

Регионализированный подход также предполагает искаженное патерналистское отношение к союзникам, которых Америка стремится объединить. Президенты США от обеих партий годами пытались убедить союзников НАТО серьезно относиться к вызову Китая. Теперь было бы странно, если бы Америка указала, что «настоящие» интересы Европы являются региональными, а не глобальными.

США могут выиграть противостояние против Пекина, лишь сделав его многосторонним - создав коалицию стран против китайской агрессивной политики, которая угрожает международному порядку. Если бы Вашингтон пропагандировал идею, что Китай является исключительно проблемой Америки, а интересы Европы касаются других регионов, это дало бы большие преимущества Пекину.

По мере роста опасности войны в западной части Тихого океана задача Америки состоит в том, чтобы сделать цену агрессии как можно выше для Китая. Это требует от Европы расширения оборонительных горизонтов в глобальном масштабе, а не сосредоточения на своем соседстве, резюмирует издание.

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