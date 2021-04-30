Ученые назвали массу тела, при которой риск COVID-19 максимальный 30.04.2021, 17:57

6,492

Иллюстрация: РИА Новости

Авторы просмотрели 6,9 миллиона записей, сделанных с момента регистрации первого случая заражения в Великобритании.

Журнал Lancet Diabetes & Endocrinology опубликовал результаты первого крупномасштабного исследования связи между индексом массы тела (ИМТ) и COVID-19. Авторы, изучившие медицинские записи почти семи миллионов британцев, пришли к выводу, что не только избыточный, но и недостаточный вес увеличивает риск тяжелого течения заболевания, пишет ria.ru.

Основой для исследования послужила британская общемедицинская база данных QResearch. Авторы просмотрели 6,9 миллиона записей, сделанных с 24 января (момента регистрации первого случая заражения в Великобритании) по 30 апреля 2020 года, и отобрали более 20 тысяч пациентов, госпитализированных во время первой волны COVID-19, по которым имелись данные об ИМТ.

Результаты показали, что риск тяжелой формы и смерти от COVID-19 растет у людей с ИМТ выше 23 (хотя это еще нормальный вес). Далее с увеличением ИМТ на каждую единицу риск госпитализации возрастает в среднем на пять процентов, а вероятность оказаться в отделении интенсивной терапии — на десять. И это не зависит от других отягчающих факторов, включая диабет второго типа.

При этом авторы выявили несколько интересных закономерностей. Во-первых, избыточный вес наиболее существенно влияет на тяжесть COVID-19 у молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет. После 60 лет эта зависимость снижается, а у пожилых старше 80 лет вес вообще мало сказывается на течении болезни.

Авторы построили дифференцированную шкалу возрастания риска госпитализации с тяжелой формой COVID-19 при увеличении ИМТ на единицу для разных возрастных групп: 20-39 лет — девять процентов, 40-59 — восемь процентов, 60-79 — четыре процента, старше 80 — один процент. При этом риск тяжелого течения среди людей от 20 до 39 лет в целом ниже, чем в других возрастных группах, а большинство пациентов с тяжелой формой были старше 60 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».