Тестовый запуск прототипа корабля Starship Илона Маска: онлайн-трансляция
- 30.04.2021, 18:56
- 1,622
SpaceX снова попытается запустить и посадить образец.
30 апреля компания SpaceX предпримет очередную попытку запуска прототипа корабля Starship, на этот раз образец обозначен как SN 15. Окно для проведения теста - с 17:00 до часу ночи 1 мая.
Как сообщает zn.ua, программа полета такая же, как и во время предыдущих запусков. SN 15 должен подняться в воздух на высоту примерно 10 километров, перевернуться в воздухе, вернуться в изначальное вертикальное положение и сесть.
Предыдущие попытки заканчивались взрывом прототипа во время посадки или сразу после нее.
Трансляция начнется в 17:00.
Компания SpaceX, главой которой является Илон Маск, впервые провела успешное испытание трех двигателей Raptor прототипа космического корабля Starship SN10 "статическим огнем", включив их на несколько секунд. Предыдущие запуски прототипов SN8 и SN9 состоялись в декабре 2020 года и 2 февраля этого года. Оба полета прошли успешно, но при посадке SN8 и SN9 сильно ударились о посадочные площадки и взорвались.
Эти полеты являются важной частью развития Starship, который SpaceX рассматривает как средство, которое сделает колонизацию Марса экономически целесообразной.