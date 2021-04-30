Тестовый запуск прототипа корабля Starship Илона Маска: онлайн-трансляция 30.04.2021, 18:56

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фото: spacex.com

SpaceX снова попытается запустить и посадить образец.

30 апреля компания SpaceX предпримет очередную попытку запуска прототипа корабля Starship, на этот раз образец обозначен как SN 15. Окно для проведения теста - с 17:00 до часу ночи 1 мая.

Как сообщает zn.ua, программа полета такая же, как и во время предыдущих запусков. SN 15 должен подняться в воздух на высоту примерно 10 километров, перевернуться в воздухе, вернуться в изначальное вертикальное положение и сесть.

Предыдущие попытки заканчивались взрывом прототипа во время посадки или сразу после нее.

Трансляция начнется в 17:00.

Компания SpaceX, главой которой является Илон Маск, впервые провела успешное испытание трех двигателей Raptor прототипа космического корабля Starship SN10 "статическим огнем", включив их на несколько секунд. Предыдущие запуски прототипов SN8 и SN9 состоялись в декабре 2020 года и 2 февраля этого года. Оба полета прошли успешно, но при посадке SN8 и SN9 сильно ударились о посадочные площадки и взорвались.

Эти полеты являются важной частью развития Starship, который SpaceX рассматривает как средство, которое сделает колонизацию Марса экономически целесообразной.

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