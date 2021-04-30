Для чего Россия создает систему ПВО в Таджикистане? 2 30.04.2021, 19:23

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иллюстрационное Фото: bakivaxti.az

Мнение экспертов.

Поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу в Таджикистан и Узбекистан в последние дни апреля, объявление о создании Москвой и Душанбе совместной системы ПВО и заявление главного российского военного о деградации обстановки в Афганистане последовали сразу вслед за сообщениями в СМИ о неожиданном визите в Афганистан главы ЦРУ, пишет «Немецкая волна».

Напомним, что глава американской спецслужбы Уильям Бернс на днях неожиданно побывал в Кабуле, где передал под командование афганской стороны два управления безопасности, которые до сих пор тренировали специалисты из США.

Вывод войск США из Афганистана и беспилотники талибов

По информации афганского журналиста Ахмеда Дурани, помимо этого американский визитер заверил руководство силовых структур Афганистана, что американцы продолжат помогать афганцам, даже когда выведут из страны свои войска.

А этот вывод уже начался. Как прокомментировал это событие немецкий эксперт по Центральной Азии Гюнтер Кнабе (Guenter Knabe), теперь государствам, которые граничат с Афганистаном, а также России и Китаю надо исходить из обострения ситуации в ДРА.

"В самих США после объявления Джо Байденом о том, что он встал фактически на позицию Дональда Трампа и хочет завершить вывод американских войск ко Дню независимости 4 июля, военные специалисты попытались хотя бы отложить этот процесс. Теперь речь идет об 11 сентября. Но июль или сентябрь, а американцы уйдут - и тогда "Талибан" придет в Кабул, такая перспектива достаточно очевидна", - уверен он. Это, продолжает эксперт, понимают и в Германии, и поэтому торопятся вывести из Афганистана свой контингент.

Таким образом, оценка грядущей ситуации в Афганистане, данная в Душанбе Сергеем Шойгу, в целом мало отличается от той оценки, которую дают американские эксперты, включая главу центрального командования США Фрэнка Маккензи, который на днях выразил сомнение в готовности афганских сил безопасности самостоятельно удержать контроль за ситуацией в стране. Но и это еще не объясняет, зачем России и Таджикистану создавать объединенную систему ПВО для повышения надежности охраны таджикской государственной границы с Афганистаном - а именно такое обоснование было дано соглашению, подписанному министрами обороны Таджикистана и РФ. Ведь ни движение "Талибан", ни другие вооруженные группировки на территории Афганистана не имеют авиации, чтобы угрожать с неба соседним странам.

Правда, по данным Ахмеда Дурани, афганские силовики исходят из того, что в руках антиправительственных сил находятся беспилотные летательные аппараты. Так, 27 апреля талибы именно с помощью беспилотника атаковали блокпост афганских пограничников в районе Дашти-Кала провинции Тахар, на границе с Таджикистаном. Имеются у талибов и других вооруженных формирований и ракеты типа "земля-земля". Наконец, таджикские источники Ахмеда Дурани в силовых структурах этой республики также говорят о том, что совместная система ПВО, в первую очередь, будет прикрывать таджикскую границу от возможных разведывательных действий, провокаций и атак неприятельских беспилотников.

От кого должна защищать российско-таджикская ПВО

Впрочем, есть и иная версия. В стратегическом отношении Россия допускает сценарий, при котором "Талибан" получит значительное влияние во власти в Кабуле. И тогда нельзя исключить того, что под его контролем может оказаться и авиация, имеющаяся в распоряжении афганской армии. Однако Гюнтер Кнабе скептически смотрит на то, что "техническая подготовка талибов позволит им эффективно использовать боевые вертолеты и самолеты в зоне боевых действий".

Российский военный эксперт Лев Корольков также исходит из того, что совместная российско-таджикская система ПВО строится не в расчете на "Талибан" как вероятного противника. Он говорит об этой совместной системе как части будущего пояса ПВО во всех центрально-азиатских членах ОДКБ - и о том, что ситуация в Афганистане не имеет к этому прямого отношения. "Вывод войск НАТО был ожидаем, и для нынешнего российско-таджикского соглашения - это только дополнительный повод. А суть в том, чтобы завязать эту систему ПВО в единую скоординированную систему обороны южного фланга России. Талибы, конечно, могут получить авиацию, но дело не в них. Это направление у России фактически не прикрыто, а республики Центральной Азии для России с точки зрения театра военных действий - приполье, необходимое для увеличения времени упреждения ракетной атаки", - поясняет эксперт.

"Заблудившаяся ракета" в сторону России

По его словам, речь идет о зоне латентных и потенциальных конфликтов между Индией и Пакистаном, Китаем и Индией. "Это страны с ядерным оружием и с обычными ракетами средней и большой дальности. Ситуация там даже без учета угроз со стороны стран, относимых Россией к главным вероятным противникам, слабо предсказуемая, даже с точки зрения "заблудившейся" ракеты, которая может "пойти" в сторону России и ее союзников", - говорит Лев Корольков.

Кроме того, он отмечает, что Таджикистан на данный момент не располагает ресурсами для обеспечения собственной современной системы ПВО, поэтому предложение России о совместных действиях там находит отклик. Тем более, что создание такой системы осуществляется за счет Москвы.

"База этой системы - российские С-300. Это стандартные, опробованные армейские системы, защищающие небо от всех нынешних распространенных типов ракет и авиации. И поставки вооружений в Таджикистан - это безвозвратный долг. Но они важны и для самой России", комментирует Лев Корольков.

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