«Лукавый не может переносить чистоту, правду и любовь к ближнему» 1 30.04.2021, 19:26

2,680

Фото: ТАСС

Путь к победе не был легким ни тогда, ни сейчас.

Телеграм-канал «МЕНСКРАЗАМ!» опубликовал мнение подписчика:

- Сегодня Великая пятница Страстной недели.

Православные христиане вспоминают страдания Иисуса Христа, издевательства над Богом и совершенным человеком, а также его страшную смерть. Не было ответа злом на зло, насилием на насилие. Казалось, что зло и ложь торжествовали над правдой и добром... Сила оказалась в правде и в любви.

Любовь способна преображать изнутри, уничтожить оковы греха и лжи, дать свободу.

Путь к победе не был лёгким ни тогда, ни сейчас.

Белые одежды окрасились кровью невинных людей. Белые яйца красят в красный цвет. На нашем бело-красно-белом флаге смешаны чистота и отвага, невинность и сила.

И те, кто пытают сейчас белорусов, кому они служат? Почему они так реагируют на флаг? Что такого ужасного сделали протестующие?

Это не поддаётся никакой логике. Этот символ вызывает такую ярость, что она сродни поведению бесноватых. Ведь они даже сами себе не смогут ответить без общих слов и лозунгов, за что?

За что такая ненависть к сочетанию цветов? Что управляет этими людьми? Или кто?

Лукавый не может переносить чистоту, правду и любовь к ближнему. И почему-то не может не видеть эти символы и не соотносить происходящее.

Для него это страшная пытка.

Да простят меня за такое грубое сравнение, но я верю, что как после Великой пятницы, наступит Воскресение с победой над адом, так и мы сможем разрушить стены этого адского режима.

А что вы думаете по этому поводу?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».