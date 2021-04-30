Сколько медиков потеряла Беларусь за три месяца 4 30.04.2021, 20:11

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иллюстрационное Фото

Впечатляющие цифры.

За январь-март 2021 года в белорусском здравоохранении стало меньше почти на тысячу специалистов. Такой вывод можно сделать, согласно данным, предоставленным на канале «Эканоміка па-беларуску», пишет «Салідарнасць».

фото: Телеграм-канал «ЭКАНОМІКА ПА-БЕЛАРУСКУ»

Наибольший отток кадров в первом квартале из здравоохранения зафиксирован в прошлом году, тогда в связи с наступлением пенсионного возраста и началом пандемии коронавируса уволились более 1500 докторов, медсестер и других работников сферы.

В этом году медицина продолжает терять кадры, но уже не всегда по объективным причинам.

В пятницу стало известно об увольнении главного врачa 3-й городской детской клинической больницы Минска, известного анестезиолога-реаниматолога Максима Очеретнего.

В знак солидарности с ним больницу покинул также высокопрофессиональный и талантливый врач травматолог-ортопед Рустам Айзатулин.

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