Финляндия к 2035 году собирается перейти к экономике замкнутого цикла 2 30.04.2021, 19:37

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Такая модель экономики основана на принципах рационального использования ресурсов.

Финляндия планирует к 2035 году перейти к безуглеродной экономике замкнутого цикла и добиться того, чтобы местное производство первичного сырья не превышало уровня 2015 года, пишет «Европульс».

Такая модель экономики основана на принципах рационального использования ресурсов. Все товары должны быть долговечными и с возможностью их ремонтировать, а сырье расходуется экономно и подлежит повторному использованию.

Чтобы перейти к новой модели экономики, в Финляндии появятся специальные платформы для обмена, ремонта и перепродажи товаров. Кроме того, в школах будут учить навыкам разумного потребления.

ЕС взял курс на создание циклической экономики в рамках комплекса политических инициатив «Европейский зеленый курс» (European Green Deal). Идея «зеленого возрождения» экономики состоит в том, чтобы в первую очередь поддерживать те компании, которые помогают развитию циклической экономики. Основные принципы такой экономики – это сохранение природных ресурсов за счет экономии сырья и энергии и увеличения срока службы вещей с помощью современных технологий.

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