Ученые обнаружили в Мексике пирамиду времен образования империи ацтеков 30.04.2021, 19:40

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фото: Hervé Monterrosa Desruelles / INAH

Сооружение было частью сакрального или жилого дворцового комплекса.

Мексиканские археологи обнаружили руины ранее неизвестной пирамиды в центре городской застройки в муниципалитете Тлальманалько в штате Мехико, который располагается на расстоянии 30 километров от столицы страны. Ученые считают, что строение было частью жилого или сакрального дворцового комплекса, который существовал в городе в в XIV–XV веках, сообщает zn.ua.

В последние века доколумбовой эры в Тлальманалько возник крупный альтепетль – территориально-политический центр. Археологи считают, что он появился в ХІІІ веке и был связан с одним из племен группы чичимеков, мигрировавших в долину Мехико с севера.

В XIV веке он вошел в состав конфедерации Чалько, которая не только участвовала в ритуальных Цветочных войнах, но и противостояла экспансии Тройственного союза ацтеков в Центральной Мексике. В 1465 году, во время правления Монтесумы I, ацтеки захватили Тлальманалько и властвовали над ним вплоть до прихода испанцев под предводительством Эрнана Кортеса. В своем третьем письме королю Карлу V Кортес сообщал, что в начале апреля 1521 года он встречался в этом городе с предводителями альтепетлей Чалько и заключил с ними союз перед решающим походом на ацтекский Теночтитлан.

Неизвестная пирамида была найдена в центре Тлальманалько, от нее осталось только три уровня. Останки пирамиды занимают участок размерами 12 на 18 метров. Ученые считают, что от конструкции осталось не более трети, вероятно, большая ее часть была разрушена позднейшей застройкой. Во времена же строительства, скорее всего, пирамида имела основание со стороной 35-45 метров.

В истории строительства пирамиды можно выделить два этапа. Возведение первоначальной конструкции началось около 1350 года во время расцвета Чалько. Второй же этап отличается падением уровня строительства. Вероятно, это произошло спустя 100 лет, после того, как регион захватили ацтеки.

фото: Hervé Monterrosa Desruelles / INAH

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