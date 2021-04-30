Более половины получателей «золотых паспортов» Кипра сделали это незаконно 30.04.2021, 20:01

Расследователи выявили несколько уловок, которые привели в заблуждение банки Кипра.

Почти 3500 "золотых паспортов" из 6779 выданных правительством Кипра родственникам богатых инвесторов в рамках Кипрской инвестиционной программы (КИП) были получены незаконно. К такому выводу пришла независимая комиссия, специально созданная для проверки этой программы, пишет kasparov.ru.

Программа "гражданство за инвестиции" начала работать в 2007 году и была прекращена в ноябре 2020 года. При президенте Тасосе Пападопулосе в рамках программы было предоставлено гражданство пяти инвесторам, при Димитрисе Христофиасе — 228. В 2013 году, когда кресло главы государства занял Никос Анастасиадис, программа была расширена, и в период его правления "золотые паспорта" получили 6546 человек. Это помогло привлечь в кипрскую экономику более 8 млрд евро инвестиций.

B августе 2020 года Al Jazeera опубликовала расследование Cyprus Papers, основанное на

утечке данных о 2,5 тысячи человек, которые получили кипрское гражданство по государственной инвестиционной программе. Среди них оказалось около тысячи россиян.

Некоторые из них, сообщала Al Jazeera, могли получить "золотые паспорта" с нарушением условий, в том числе чтобы скрыться от правосудия. Среди них бывший владелец "Группы компаний 1520" Юрий Ободовский и бывший гендиректор "Межрегионгаза" Николай Горновский, которые на момент получения паспорта были в международном розыске.

Расследователи выявили несколько уловок, которые привели в заблуждение даже банки Кипра. В частности, среди самых популярных уловок была разбивка инвестиций на более мелкие денежные переводы, чтобы избежать привлечения внимания банка к инвестору, внесение депозита на клиентские счета или непосредственно в компанию по развитию земли, чтобы исключить вариант открытия счета на имя инвестора и, соответственно, избежать его надлежащей проверки.

Одной из популярных уловок было использование вкладов в качестве залога для получения инвесторами ссуд на соответствующую сумму. Инвестор мог положить 5 млн евро на банковский счёт и одновременно оформить ссуду под залог депозита, а затем отправить деньги обратно в страну, гражданином которой он являлся.

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