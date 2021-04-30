Чем ответит Запад на список Путина? 30.04.2021, 20:19

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Фото: Reuters

Угрозы Кремля внести США и их союзников в некий «список враждебных государств» приведут только к ответным мерам.

Новый раунд противостояния Путина с Западом принес россиянам неприятную новость. Посольство США прекратило выдачу неиммиграционных виз россиянам. "Красные линии", "прочерченные" в послании президента Федеральному собранию 21 апреля, не впечатлили западных адресатов путинского предостережения, пишет российский журналист Константин Эггерт для «Немецкой волны».

Сюрприз Лаврову от Путина

Сотрудников российских миссий выслали Польша, Словакия, три страны Балтии, Румыния и даже обычно неконфликтная Болгария. Более того, Чехия буквально на следующий день после президентского послания "послала" домой вторую группу россиян. Москва фактически была вынуждена принять условия Праги и утвердить фиксированное число сотрудников миссий обеих стран. Это означает, что важнейший центр, так сказать, многогранной деятельности разнообразных российских служб в Центральной Европе, существовавший еще с советских времен, по сути, ликвидирован. Судя по всему, Кремль побоялся, что примеру чехов последуют другие страны, поэтому балтийским странам ответили не в ожидавшемся размашистом стиле, а строго пропорционально.

Поручение Путина правительству РФ составить некий "список враждебных государств", которым будет запрещено нанимать любых живущих в России физических лиц для своих дипломатических миссий, похоже, застало врасплох даже его окружение. Недаром в интервью Сергея Лаврова государственному пропагандисту Дмитрию Киселеву министр старается как можно быстрее уйти от вопроса о списке. Глава МИДа не может не понимать - своим распоряжением Путин создал проблемы не только американцам, литовцами или полякам (которым, как считается, гарантировано место в списке), но России. Причем значительно большие, чем "врагам".

Вопросов эта путинская идея порождает много. К примеру, будет ли список регулярно пополняться? Если да, то каковы критерии? И будут ли из него вычеркивать? Если да, то как можно заслужить благосклонность Кремля? И захотят ли уважающие себя страны ее заслуживать? Ведь это только в мире российской "элиты" принято считать, будто чувство достоинства присуще только ей.

Чем ответит Запад на список Путина?

Еще важнее - потенциально тяжелые практические последствия путинских директив. Чехия показала: даже небольшая страна может дать Кремлю сдачи, и получить поддержку союзников. "Росатом" уже потерял право участвовать в тендере на строительство АЭС в Чехии. Официальная публикация списка "врагов" может привести к новым ответным акциям. Например, число сотрудников российских посольств и консульств в большинстве стран-кандидатов на "враждебность" значительно превышает число дипломатов этих стран в России. Если в качестве ответной меры уравнять численный состав миссий, то пострадают российские интересы. Причем прежде всего, интересы спецслужб, содержащих за границей немалые штаты сотрудников "под прикрытием".

Да, российские представительства - в отличие от западных в России - почти не нанимают местных сотрудников. На технических и административных должностях зачастую работают жены и мужья дипломатов. Чем меньше у вас людей с зелеными дипломатическими паспортами - тем меньше техперсонала.

Если же Москва захочет дополнить запрет найма местных еще какими-то мерами, то у "враждебных государств" будет несколько опций ответа. Во-первых, можно ввести ограничения на перемещения российских дипломатов по стране, подобном тем, которые действовали в годы "холодной войны". Во-вторых, применять так называемый зеркальный подход к встречам. Если, например, посла страны Х в России принимает только отвечающий за его регион заместитель министра, но никогда сам министр, то тот же самый принцип будет действовать в отношении российского посла. Плюс - тоже в стиле эпохи "противостояния двух систем" - не исключено введение жесткого контрразведывательного режима, то есть максимального контроля за всеми "контактами" российского посольства.

О роли бравады в российской дипломатии

Скандал, начатый заявлением чешской контрразведки о "российском следе" в деле о взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, далек от завершения. Свое расследование другой серии взрывов ведет и Болгария. По позициям Москвы в двух странах, где к ней относились с максимально возможным для членов ЕС и НАТО пониманием, нанесен мощный удар. Прежними они, скорее всего, больше никогда не будут. Влияние России в Центральной и Восточной Европе сегодня оказалось на историческом минимуме.

За еще одно поражение Кремлю и Смоленской площади некого винить кроме самих себя. Великодержавная бравада вкупе с неспособностью просчитать долгосрочные последствия только к таким результатам и ведут. И никакие "списки врагов" тут не помогут - "враги" больше не боятся гнева Москвы.

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