«Мраморные», «золотые» и по бабушкиным рецептам: красим яйца к Пасхе, чтобы удивить гостей 30.04.2021, 20:34

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фото: b-g.by

Оригинальные и популярные сейчас способы пасхального декора.

Сложно представить себе подготовку к Пасхе без окрашенных в яркие цвета яиц, которыми традиционно принято биться в праздничный день. Такой ритуал создает ощущение праздника. Без этого «яичного соревнования» никуда. Причем, сегодня важно не только, насколько крепка яичная скорлупа «бойца», оказавшегося в вашей руке, но и то, в какую цветовую палитру оно окрашено.

Наши мамы и бабушки пользовались одной, стандартной схемой покраски яиц. Рецепт незамысловат и ингредиентов требуется минимум. В кипящую воду с луковой шелухой помещаем куриные яйца. Результат – пасхальные «цветные» яйца одного цвета готовы. Сегодня же способов праздничного украшения яиц не счесть. На магазинных прилавках можно без труда найти краску любых цветов: от классического красного или зеленого до золотого и серебряного. Наклейки со всевозможными картинками также представлены в изобилии. Пару лет назад появились специальные наборы для пасхального декора. В небольших пакетиках найдется и краска, и наклейки, переводилки, бисер с бусинками любых форм, размеров и цветов… Закупившись таким набором пасхального оружия, любой может стать дизайнером и художником праздничных «Фаберже».

«Брестская газета» познакомилась с самыми оригинальными и популярными сейчас способами пасхального декора. Предлагаем топ интересных способов покраски и декорирования яиц к празднику.

«Мраморные» яйца сейчас в моде

фото: b-g.by

Популярны сегодня цветные «мраморные» яйца. Большинство тех, кто уже испробовал мраморный способ окрашивания яиц утверждают, что это один из наиболее простых вариантов, чтобы быстро и в домашних условиях наделить обычное яйцо вау-эффектом. Не забудьте заранее подготовить рабочее пространство. Застелите кухонный стол газетой или салфетками. Запаситесь несколькими баночками с широким горлышком. Не забудьте убедиться, что на вашей кухне имеется растительное масло.

Первым делом разведите в банке таблетку со светлой краской. Внимательно читайте инструкцию на обороте выбранной краски и следуйте всем правилам. Соблюдайте необходимые пропорции теплой воды и столового уксуса.

Дальше наносим на яйцо первый слой краски. Для этого нужно поместить яйцо в банку на 3-4 минуты. Яркость цвета нужно проверять время от времени вручную, чтобы по итогу цвет не был слишком бледным или очень насыщенным. Параллельно подготовьте емкость с более темным красителем (с желтым цветом неплохо сочетаются зеленый или красный). Но и экспериментировать с, на первый взгляд, несочетаемыми цветами никто не запрещал.

Есть и хитрость – добавление чайной ложки растительного масла. Благодаря этому второй слой краски ложится неровно, создавая красивые и хаотичные узоры.

После того, как вы окрасили яйцо в первый цвет, его нужно высушить. Только потом опускайте во вторую банку. Опускать яйцо нужно буквально на секунду. Ведь если держать дольше положенного, мраморных разводов может не выйти. После второго окрашивания яйцо еще раз просушиваем. Дальше можете экспериментировать с палитрой, как душе угодно.

фото: b-g.by

фото: b-g.by

Вот такие цветные яйца получаются, если следовать вышеуказанной инструкции.

Дорого и богато: заставляем пасхальные яйца блестеть золотом

Окрашивание яиц пищевым лаком – один из новых методов дизайна. Продается такой лак в обычных супермаркетах. Такие лаки, как правило, продают в наборах. Обычно в набор входит несколько ампул разных цветов и кисточка. Нанести лак на яйцо не сложно. Главное – аккуратность. Процесс раскрашивания напомнит школьные уроки рисования, где нужно было с помощью акварели или гуаши создать художественный шедевр.

фото: b-g.by

Бабушкины рецепты приходят на помощь тем, кто против «химии»

Пасхальные яйца красили еще с древних времен, когда пищевых красителей и в помине не было. Выручали овощи и фрукты, которые оказались в холодильнике в нужное время. Вспомним бабушкины секреты разноцветных яиц.

Чтобы яйца стали желтого или золотистого цвета, их красят с помощью березовых листьев. Листья молодой березы могут быть сухими. Настаивать такой природный краситель рекомендуется около получаса. Яйца нужно предварительно вымыть, опустить в теплый настой. Варим около 10 минут.

Есть еще множество продуктов из холодильника, которые помогут пасхальным яйцам обрести другие цвета.

Прежде чем «колдовать» над изменением цвета яиц, не забудьте добавить чайную ложку уксуса в кипящую воду. Это необходимо для проявления цвета. Кипятите яйца с натуральными красящими добавками 15 минут.

фото: b-g.by

Натуральные красители для яиц, которые найдутся в холодильнике.

Что необходимо, чтобы яйца приобрели тот или иной цвет:

Светло-красный — свекла или черника.

Оранжевый — лук.

Светло-желтый — апельсины или лимоны, морковь.

Желтый — куркума, скорлупа грецкого ореха.

Светло-зеленый — листья шпината, крапивы.

Зеленый — зеленые яблоки.

Синий — листья красной капусты.

Бежевый или коричневый — кофе.

Лайвхаки, чтобы пасхальные яйца вышли максимально красивыми

Если после окрашивания поставить яйца в этом же отваре на всю ночь в холодильник, то цвет будет более насыщенным.

При окрашивании можно обмотать яйца разноцветными нитками, тогда на них получатся интересные разводы.

Создать праздничные яйца с эффектом мрамора можно гораздо проще и без искусственных красителей, как указано в предыдущем методе. Нужно обернуть яйца в луковую шелуху, плотно обмотать любой хлопчатобумажной тканью и варить около 15 минут.

Сорвите молодые листики разной формы (например, листики петрушки или мяты). Приложите их к яйцам, обмотайте чулком и максимально туго завяжите. Опустите в заваренную луковую шелуху. Варите около получаса.

После окрашивания пасхальных яиц для придания блеска нужно протереть их растительным маслом.

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