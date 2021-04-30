РФ запретила въезд главе Европарламента, прокурору Берлина и шести гражданам ЕС 9 30.04.2021, 20:44

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Фото: transler.ru

Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Россия закрыла въезд восьми гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС. Об этом сообщили dw.com в пятницу, 30 апреля, в пресс-службе МИД РФ.

По версии Москвы, данная мера стала ответом на санкции введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

В перечне - глава прокуратуры Берлина и председатель Европарламента

В список вошли: руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах (Jörg Raupach), председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, а также заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Под санкции подпал член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр. Кроме того, в перечне фигурируют председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш и глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.

Наконец, ограничения наложены на главу Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции (FOI) Осу Скотт.

В Москве воспринимают санкции Запада как "неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики", отметили в МИД РФ.

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