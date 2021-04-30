Белый дом: Саммит Байдена и Путина запланирован летом в Европе 30.04.2021, 21:37

Вопрос Украины – среди приоритетных.

Этим летом планируется встреча президентов США и РФ, Джо Байдена и Путина, саммит готовится в одной из третьих стран Европы. Об этом 30 апреля во время выступления на Аспенском форуме по безопасности сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Defense News (перевод - «Гордон»).

Он отметил, что главная цель переговоров Байдена с Путиным – вывести напряженные отношения между США и РФ "на более стабильный и предсказуемый путь". По словам Салливана, вопрос Украины "будет в верхней части списка повестки дня такой встречи".

Салливан подчеркнул, что Байден с нетерпением ждет возможности лично пообщаться с Путиным.

Помощник президента США по нацбезопасности рассказал, что 30 апреля провел телефонный разговор со своим российским коллегой Николаем Патрушевым. Обе стороны ищут место для встречи двух президентов, добавил он.

О телефонном разговоре секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Патрушева и Салливана в пятницу сообщается на сайте Совбеза РФ. Отмечается, что стороны обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».