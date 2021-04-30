Научившаяся самостоятельно покупать себе корм собака стала звездой Сети 1 30.04.2021, 21:51

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Видеохит из Бразилии.

Пес по кличке Питуко, живущий в Бразилии, почти каждый день совершает прогулку до ближайшего магазина, где получает пакет с кормом, после чего гордо несёт покупку домой, пишет 120.su.

Сотрудники зоомагазина давно уже знают этого пса. Поскольку корм для собак находится на верхней полке, Питуко не может достать его, так что он просто начинает лаять, пока не получит желаемое.

Конечно, пёс получает свой корм не бесплатно — всё покупки заносятся на его счёт, а позже владельцы умного животного расплачиваются за своего любимца. Иногда хозяева Питуко звонят в зоомагазин и предупреждают, что на сей раз четвероногому покупателю нужен будет корм для кошек или для птиц — таким образом, энергичный пёс снабжает едой и других питомцев, живущих с ним в одном доме.

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