Что приготовить из мяса на Пасху: Три вкусных блюда к празднику 30.04.2021, 22:18

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Фото: pinterest.com

Разнообразьте свой праздничный стол.

Перед Пасхой многие люди придерживаются 40-дневного Великого поста, во время которого нельзя употреблять в пищу мясо, молочные продукты и яйца. Поэтому на праздник хочется сделать максимально разнообразное меню - и с рыбными блюдами, и с мясными. «Апостроф» подобрал несколько идей, что приготовить из мяса.

Салат с языком

Ингредиенты: язык (500 г), морковь (200 г), лук репчатый (150 г), соль, перец, лук красный (150 г), уксус 9% (2-3 ст. л.), огурцы (200 г), горошек консервированный (200 г), помидоры (200 г), перепелиные яйца (6-8 шт.), майонез.

Приготовление:

Для приготовления этого салата необходимо заранее отварить язык. Репчатый лук и морковь моем, чистим, крупно режем. Язык промываем, кладем в большую кастрюлю, заливаем водой, провариваем около 2 часов, периодически снимая пену.

Добавляем к нему нарезанные лук и морковку, солим, перчим и варим еще около часа. Снимаем с языка шкурку. Тем временем красный лук чистим, режем.

Обдаем лук кипятком и заливаем уксусом и водой, добавляем в маринад сахар и соль, перемешиваем. Чтобы язык быстрее остыл, кладем его в холодную воду, затем нарезаем соломкой. Огурцы также нарезаем соломкой.

Сливаем маринад с лука. В большой салатник выкладываем нарезанный язык, огурцы, горошек и лук, заправляем майонезом. Перепелиные яйца варим вкрутую – 5 минут. Затем чистим и режем на половинки.

Помидоры режем на небольшие кусочки. Выкладываем салат на тарелку и украшаем кусочком помидора и половинкой перепелиного яйца.

Фото: pinterest.com

Рулет с грибами и сыром

Ингредиенты: свинина - шея или корейка без косточки (1 кг), грибы (250 г), твердый сыр (100 г), лук (1 шт.), чеснок (1 зубчик), соль, перец, растительное масло, сливочное масло.

Приготовление:

Делаем в мясе глубокий надрез до половины толщины куска. Затем делаем надрезы справа и слева, также не разрезая кусок, а оставляя стенки толщиной около 7 мм. Отбиваем мясо, натираем чесноком, пропущенным через пресс, а также солью и специями.

Лук моем, чистим, мелко режем. Грибы отвариваем около 5 минут в подсоленной воде, затем воду сливаем. Разогреваем сковороду, обжариваем лук, затем добавляем к нему нарезанные грибы, которые мы предварительно отварили. Солим, перчим по вкусу.

Твердый сыр трем на терке или нарезаем кубиками. На мясо выкладываем дорожкой слой грибов с луком, чередуя его с сыром. Сворачиваем в рулет, перевязываем нитками и закрепляем зубочистками.

Обжариваем рулет со всех сторон на сковороде, затем перекладываем в форму для запекания, предварительно смазанную маслом. Накрываем его фольгой и ставим в духовку.

Разогреваем духовку до 180°С и выпекаем около 1,5 часов, фольгу снимаем за 20-30 минут до готовности.

Фото: pinterest.com

Мясо по-французски с картофелем

Ингредиенты: свинина (500 г), лук (3 шт.), картофель (1 кг), сыр (200-250 г), растительное масло, майонез, соль, молотый перец.

Приготовление:

Свинину моем, режем аккуратными кубиками примерно 2*2 см. Лук чистим, режем полукольцами. Картофель чистим, режем на тонкие пластины и укладываем на противень, смазанный маслом.

Солим и перчим по вкусу. Затем на картофель выкладываем шар лука, следом- мясо. Солим, перчим. Смазываем майонезом. Твердый сыр трем на терке и посыпаем им мясо.

Разогреваем духовку до 180°С и выпекаем от 45 минут до часа – в зависимости от мощности духовки и количества продуктов.

Фото: pinterest.com

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