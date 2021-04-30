В Беларуси набирает обороты кризис в строительной области 2 30.04.2021, 22:38

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Объем строительно-монтажных работ по сравнению с прошлым годом значительно упал.

За первый квартал 2021 года объём строительно-монтажных работ упал более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, пишет телеграм-канал Nexta.

Минстройархитектуры не видит (или не хочет видеть) причину такого экономического провала, поэтому начинает активно трясти подведомственные организации в поисках ответа. Министерство требует в срочном порядке предоставить подробный план работы на текущий год с предложениями, как заработать упущенное.

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