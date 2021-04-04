В Иордании произошла попытка госпереворота 4.04.2021, 8:20

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Задержали экс-министра финансов и бывшего советника короля.

Власти Иордании сообщили, что предотвратили попытку государственного переворота, задержав члена королевской семьи Шерифа Хасан бен Заида, бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Басема Авадаллу.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, всего было задержано порядка 20 человек, которых подозревают в попытке заговора для свержения короля Абдаллы II.

Сообщается также, что под домашний арест отправили бывшего наследного принца Хамзу бен Хусейна. Однако, эту информацию опроверг председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал-майор Юсеф Хунейти, сообщает ВВС.

Представитель армии отметил, что принца «попросили прекратить действия, направленные против безопасности и стабильности Иордании».

В свою очередь, бывший наследный принц заявил, что ему не разрешили выйти из дворца и связаться с родственниками. Хамза бен Хусейн сообщил, что командующий армией приказал ему оставаться дома, а его телохранителей арестовали.

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