Доктор Мартов: Решения в Минздраве принимают единицы, которые не всегда читают общедоступные результаты исследований 4.04.2021, 8:52

Есть много проблем, которые придется решать в новой Беларуси.

Витебский врач Владимир Мартов дал открытое интервью в рамках проекта «Машина дышит, а я – нет». Известный инфекционист Никита Соловей, который до недавнего был главным внештатным инфекционистом комитета по здравоохранению Мингорисполкома, опубликовал ключевые моменты интервью.

1. Психологическая поддержка медиков, работающих с COVID-19 и не только, в принципе отсутствует в Республике Беларусь. Это предрасполагает к формированию зависимостей, в том числе злоупотреблению психоактивными веществами, среди врачей многих специальностей. И это проблема, которую предстоит нам решать в новой Беларуси.

Именно учреждения здравоохранения должны отвечать и делать все возможное для сохранения физического и психического здоровья работающих в них сотрудников. Пока же каждый медицинский работник пытается справляться с хроническим стрессом как может. И не всегда оптимально.

2. Готовность большинства наших учреждений здравоохранения к вспышке новых инфекционных заболеваний в принципе отсутствует. В будущем необходимо иметь четкий план действий и соответствующее обеспечение на случай возникновения очередной пандемии.

3. Все победы при COVID-19 случаются до реанимации. В реанимации побед мало. 100% согласен с данным утверждением. Критерием качества лечения пациентов с COVID-19 может быть процент поступления в реанимационные отделения из общесоматических.

То, что он будет, не вызывает сомнений. Часть осложнений возникает вне зависимости от того, что делает врач. Но главное – не экономить на лечении пациентов в обычных отделениях, а делать в них все возможное, чтобы пациент в итоге не попал в реанимацию.

Если часть администраторов говорит, что ремдесивир, тоцилизумаб, внутривенный нормальный иммуноглобулин человека и другая дорогостоящая терапия – это лечение для реанимаций, это говорит лишь о том, что они не понимают, как оптимально оказывать помощь при COVID-19.

4. По-прежнему, нет эффективных инструментов взаимодействия с коллегами в Беларуси для обсуждения практических вопросов оказания помощи пациентам. Окончательные решения по протоколам диагностики и лечения зачастую принимаются на уровне Министерства здравоохранения единичными специалистами, которые не всегда удосуживаются даже просто почитать и проанализировать общедоступные результаты исследований.

Уровень доказательности «я так считаю» встречается при формировании республиканских протоколов, что недопустимо в 21 веке.

5. Закономерные подъем и спад заболеваемости COVID-19 дает возможность подготовиться к следующей волне инфекции. Но мы ими так и не воспользовались. Потому что привыкли тушить пожары, а не работать на перспективу.

А также надеяться на лучшее, хотя лучше надеется на худшее и к нему готовиться, а уже потом радоваться, если проблема оказалась менее значимой, чем мы думали до этого, но не наоборот.

Ведь иначе итогом будут потерянные жизни наших пациентов, которые при разумном подходе мы могли бы сохранить.

6. При ведении реанимационных пациентов с COVID-19 очень важна этапная респираторная поддержка (в том числе доступ к High-flow, неинвазивной ИВЛ), стабильное обеспечение пациентов кислородом (без перебоев, когда кислород не поступает даже в течение нескольких минут, даже это существенно ухудшает состояние пациентов), а также купирование возникающих осложнений лечения.

На мой взгляд, много пациентов теряется вне Минска и областных центров именно из-за отсутствия возможности использования высокопоточной респираторной поддержки и неинвазивной ИВЛ, а также отсутствия опыта работы с данными методиками, что тоже предстоит решать уже в ближайшем будущем.

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