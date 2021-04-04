Линас Линкявичюс поддержал Александру Герасименю 4 4.04.2021, 9:15

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Фото: Delfi

Экс-глава МИД Литвы заявил, что Запад будет поддерживать людей, которые борются за свободу.

Экс-глава литовской дипломатии Линас Линкявичюс подверг резкой критике возбуждение уголовного дела в отношении пловчихи, руководителя фонда спортивной солидарности Александры Герасимени. Свою реакцию он опубликовал в Twitter.

«Отвратительно, когда режим в агонии уничтожает тех, кто прославляет Беларусь в мире, тех, кем гордится нация. Остается только надеяться, что агония продлится недолго. Мы должны всемерно поддерживать людей, которые борются за свою свободу», — написал Линкявичюс на своей странице в Twitter, комментируя уголовное преследование Герасимени.

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