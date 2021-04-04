Художник Владимир Цеслер: Белорусская молодежь молчать не будет 3 4.04.2021, 9:53

4,332

Владимир Цеслер

Фото: citydog.by

Белорусы проснулись как нация.

Владимир Цеслер - один из самых известных современных художников и дизайнеров Беларуси. Его работы входят в коллекции мировых музеев. Начиная с августа 2020 года большинство работ Цеслера, которые собирают тысячи лайков в соцсетях, посвящены политической ситуации в стране. Художник стал культовой фигурой протестного искусства Беларуси, пишет "Немецкая волна".

В конце августа вынужден он был уехать из страны и сейчас живет на Кипре. 1 апреля в Москве в Центре цифрового искусства Artplay Media открылась его выставка, название проекта "Оптика Цеслера".

- Владимир, вы не любите переезды. Как привыкали к новому месту?

- Никак не привыкаешь, просто оказываешься в другой реальности и начинаешь воспринимать это как данное.

- А почему Кипр?

- Это дело случая. Друзья там оказались.

- Никакого знака от властей не поступало, что нужно уехать?

- Знакомые, которые посоветовали уехать, тоже находятся около власти. Вы думаете, провластные структуры его обожают? Просто боятся. Все же держится на страхе, это понятно.

- Есть надежда, что этот страх уйдет?

- Кончатся деньги, и люди перестанут молчать.

- Вы не в Беларуси уже больше полугода. Когда уезжали, предполагали, что это может так надолго затянуться?

- Нет, не думал. Так что зимнюю одежду пришлось покупать уже здесь. Ну зима тут такая - апельсины на деревьях висят, вот и зима. Мы даже ездили на гору Олимпос посмотреть на снег.

- Есть в этой вынужденной эмиграции какие-нибудь позитивные моменты?

- Тут климат хороший. С возрастом накапливаются разные болячки. Я помню дома осенью это все отзывалось, а здесь у меня ни разу не было какого-то физического недомогания. Видимо, это все здешний климат.

- Что произошло с белорусами в последние месяцы? Что репрессии сделали с белорусами?

- Был посеян страх, чтобы этим страхом удержать власть. Это абсолютно сталинская позиция. Но это уже не проходит, растет новое поколение, они не жили при этом, они не знают, что это, и они никогда не будут бояться. Надо, чтобы все поняли, что эта молодежь бояться не будет. Их не запугаешь тюрьмой.

- Белорусы проснулись как нация?

- Да, конечно. Сначала вышла молодежь. Начали бить молодежь - вышли их родители. Начали бить родителей - вышли бабушки и дедушки, потом люди с инвалидностью. Я медаль Лукашенко сделал как раз об этом - награждается за содействие в объединении нации.

- Сейчас у тех, кто уехал, присутствует чувство вины. У вас тоже?

- Есть такое чувство. Но я подумал, что здесь больше пригожусь, чем там.

- Как получается заряжать свои работы таким оптимизмом?

- Я получал по поводу этого очень много писем. Трогает, когда моих работ ждут и живут ими. И я не должен останавливаться. Это какая-то святая обязанность, хоть это и громко сказано.

- Как вам вообще работается в такие времена?

- Когда существует какой-то такой душевный надлом, когда человек находится в переживаниях, это всегда на творческого человека, как мне кажется, действует очень положительно. Даже те, кто никогда не творил, начинают писать музыку, стихи, всех пробивает на творчество. Просто людей распирает, и они начинают творить. Это, наверное, важный момент. Мне кажется, у нас очень много креативных, интересных людей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».