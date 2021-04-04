Ученые рассказали о суперпродукте, который можно найти в каждом холодильнике 3 4.04.2021, 9:56

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Он не только содержит витамины, но и снижает риск развития серьезных заболеваний.

Недавно исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта опубликовали в журнале JAMA Oncology крупномасштабное эпидемиологическое исследование, которое дало новые знания о йогурте, пишет Inosmi со ссылкой на китайские издания.

В ходе анализа данных 1,4 миллиона человек из США, Европы и Азии было обнаружено, что употребление клетчатки и йогурта снижает риск развития рака легких. У людей с максимальным уровнем потребления йогурта и клетчатки риск рака легких был на 33% ниже, чем у тех, кто вообще не ел йогурт, и в чьем рационе было очень мало клетчатки.

Факт о том, что продукты с высоким содержанием клетчатки и йогурт полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, действительно получил научное подтверждение.

Йогурт снижает общий риск развития рака на 19%

Изучив данные более 1,9 миллиона человек, команда профессора Дэн Чжэньхуа из западно-китайского института фундаментальной и судебной медицины Сычуаньского университета обнаружила, что употребление йогурта способствует снижению вероятности развития онкологии на 19%. Исследование также показало, что у тех, кто регулярно употребляет йогурт, значительно снижается риск возникновения рака пищевода, мочевого пузыря и толстого кишечника. Статья была опубликована в авторитетном американском журнале International Journal of Cancer.

Йогурт снижает риск развития предраковых поражений желудочно-кишечного тракта

По данным наблюдательного исследования, опубликованного в известном научном журнале Cell, употребление двух и более порций йогурта в неделю способствует снижению риска развития аденомы в прямой кишке. Так, вероятность формирования аденом, которые впоследствии превратятся в злокачественные образования, уменьшалась на 26%.

Йогурт снижает вероятность преждевременной смерти

Исследование, опубликованное в 2018 году в ведущем медицинском журнале The Lancet показало, что у людей, употребляющих минимум одну порцию молока или йогурта, риск преждевременной смерти уменьшается на 10% и 14% соответственно по сравнению с теми, у кого в рационе отсутствуют молочные продукты.

Конечно, йогурт является отличным продуктом для профилактики не только онкологических заболеваний, но и множества хронических болезней, инсульта, депрессии, интоксикации и так далее.

Йогурт помогает нормализовать повышенное артериальное давление у женщин

По данным Американской кардиологической ассоциации, у женщин, употребляющих минимум пять стаканов йогурта в неделю, риск развития гипертонии был на 20% ниже, чем у тех, кто выпивает только один стакан йогурта в месяц.

Кроме того, ученые также изучили связь между повышенным кровяным давлением и другими молочными продуктами. Было обнаружено, что ежедневное употребление молока и сыра также снижает риск развития гипертонии, но все же не так эффективно, как йогурт.

Пробиотики, содержащиеся в йогурте, способствуют облегчению симптомов волчанки

Исследователи из Политехнического университета Виргинии выяснили, что пробиотики, содержащиеся в йогурте, могут облегчить тяжесть заболевания системной красной волчанкой. У мышей, больных волчанкой, было обнаружено значительное снижение уровня лактобацилл, поэтому ученые предположили, что повышение уровня данных бактерий может облегчить симптомы заболевания.

Кроме того, согласно данным исследования, повышение уровня лактобацилл в рационе мышей способствовало облегчению тяжести волчанки только у самок, на самцов мышей данный метод не оказал очевидного эффекта. Ученые считают, что тестостерон подавляет действие пробиотиков.

Йогурт предотвращает отравление тяжелыми металлами

Йогурт обладает еще одним полезным свойством — уменьшает влияние некоторых поступающих из окружающей среды тяжелых металлов и токсинов на организм детей и беременных женщин. После употребления йогурта, содержащего пробиотики, наблюдалось снижение концентрации тяжелых металлов в организме испытуемых, причем у беременных это проявлялось более явно. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале mBio Американского общества микробиологии, употребление йогурта с пробиотиками снижает усвоение организмом ртути на 36% и свинца на 78%.

Йогурт восполняет дефицит витаминов

Помимо сохранения питательных веществ свежего молока, молочнокислые бактерии в процессе брожения также могут производить различные витамины, необходимые человеческому организму, среди которых витамины В1, В2, В6, В12 и многие другие.

Йогурт помогает похудеть и поддерживать хорошую форму

Йогурт — это многофункциональный молочный продукт, богатый белком, пробиотиками, способствующими пищеварению, а также необходимыми организму питательными веществами, такими как кальций. Исследования показали, что жиры, содержащиеся в йогурте, не наносят вреда здоровью сердца, поэтому вы можете без проблем употреблять продукты с полной жирностью, за исключением тех случаев, когда необходимо придерживаться диеты с низким содержанием жиров для поддержания здоровья или похудения. В таком случае выбирайте обезжиренный йогурт.

Несмотря на все полезные свойства йогурта, для того, чтобы данный продукт оказал максимально благотворное влияние на организм, необходимо правильно его употреблять.

1. Обращайте внимание на состав

В настоящее время на рынке представлено большое количество так называемых «кисломолочных продуктов», в состав которых входят молоко (сухое молоко), сахар, молочная (лимонная) кислота, яблочная кислота, ароматизаторы, консерванты и прочие вещества, которые не несут никакой пользы организму. Поэтому при покупке йогурта внимательно изучайте состав, отдавая предпочтение натуральным продуктам.

2. Употребляйте йогурт примерно через два часа после еды

Показатель кислотности, необходимый для роста лактобацилл, составляет 5,4 и более, а уровень кислотности сока в пустом желудке — ниже 2,0. В такой среде лактобактерии, поступающие из йогурта, не смогут выжить, и продукт не принесет никакой пользы организму. После употребления пищи происходит разбавление желудочного сока, и его кислотность повышается до 3,0-5,0. Поэтому лучше всего употреблять йогурт через два часа после еды.

3. Обязательно прополощите рот после употребления йогурта

Молочнокислые бактерии могут вызывать возникновение кариеса зубов, поэтому после употребления йогурта необходимо прополоскать рот.

4. Не подогревайте йогурт

Нагревание или разбавление йогурта кипятком приведет к уничтожению содержащихся в продукте лактобацилл. Так, йогурт не только потеряет свой уникальный вкус, но и питательную ценность.

5. Не запивайте йогуртом лекарства

Хлорамфеникол, эритромицин и другие антибиотики, сульфаниламидные препараты и некоторые лекарственные средства от диареи убивают лактобациллы, содержащиеся в йогурте.

6. Не рекомендуется употреблять йогурт при некоторых заболеваниях

Гипертония или гипотония, нарушения работы сердца, язвенная болезнь желудка, сахарный диабет являются противопоказаниями к употреблению йогурта. Кроме того, данный продукт лучше не давать младенцам.

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