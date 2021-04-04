Во время пасхальной службы Папа Римский призвал людей не терять надежду

Во время пасхальной службы Папа Римский призвал людей не терять надежду2
- 4.04.2021, 10:06
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В этом году пасхальная служба в Ватикане была особенной.
Папа Римский Франциск призвал людей не терять надежду на фоне пандемии. Об этом он заявил во время пасхальной службы в Соборе Святого Петра в Ватикане в субботу, 3 апреля, сообщает "Немецкая волна".
"В эти мрачные месяцы пандемии давайте послушаем Воскресшего Господа, который предлагает нам начать все сначала и никогда не терять надежды", - отметил понтифик.
Celebrating the 9th Easter Vigil Mass of his pontificate, Pope Francis reflects on what it means to go to Galilee, where the Risen Lord would precede His disciples.https://t.co/mwyaN9NDVh— Vatican News (@VaticanNews) April 3, 2021
Пасхальная служба второй год подряд прошла в сокращенном формате - на нее пустили только около 200 человек вместо почти 10 тысяч, которые может вместить собор. Кроме того, мероприятие началось на два часа раньше обычного, чтобы участники смогли вернуться домой до 22:00, так как в Риме и остальной Италии действует комендантский час.
В пасхальное воскресенье, 4 апреля, Франциск выступит с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру").