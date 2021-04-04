Монархия в опасности 2 Telegram-канал «Сито Сократа»

4.04.2021, 10:15

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Хамза ибн Хусейн

Фото: Reuters

Субботний вечер выдался очень неспокойным для Иорданского Хашимитского Королевства.

Местные спецслужбы нейтрализовали государственный переворот, что само по себе для одной из наиболее стабильных арабских стран Ближнего Востока выглядит, как гром среди ясного неба. Сообщения из различных источников разняться.

Американские СМИ сообщают о задержании экс-наследного принца королевства Хамзы бин Хусейна, в числе 20 лиц, которые несли угрозу стабильности существующего монархического режима. В тоже время, иорданское национальное информационное агентство Petra цитирует высокопоставленного сотрудника службы безопасности, опровергающего арест принца Хамзы. Позже появилось видео с опальным принцем в изоляции, в котором он говорит о предупреждении за критику короля.

Реакция иорданского официоза ясна – признание столь существенных противоречий среди членов династии ставит под вопрос ее жизнеспособность. Король для иорданцев очень важный государственный символ, и он пользуется поддержкой большинства населения, будучи объединительной фигурой для местных арабских племен, а также иорданских палестинцев. Тем не менее, 10-я годовщина «арабской весны» четко показала наличие в обществе существенного запроса на перемены. В конце марта на улицы Аммана и других иорданских городов вышли демонстранты с требованиями отмены чрезвычайного режима, связанного с пандемией. Люди не довольны просчетами правительства в борьбе с COVID-19, особенно инцидентом, когда из-за перебоев с электроснабжением в одном из госпиталей погибли 6 пациентов на аппаратах ИВЛ. Хотя прямой ответственности монарха в этом, конечно же нет, но местные ячейки «Братьев-мусульман» пытаются организовать волны протеста, пока не имеющие особых последствий.

Это особенно повышает интерес к «непростым арестам» 3 апреля, ведь за решетку попали не рядовые активисты или правозащитники, а отставные представители бюрократической и военной элиты. Среди задержанных Басем Авадалла, крайне влиятельный функционер в последние 13 лет. Он был главой королевской канцелярии, а позже возглавлял Королевский суд. Покойный сингапурский премьер Ли Куан Ю считал Басема очень перспективным молодым политиком и он располагал серьезными связями в Дубаи и Лондоне. Всплыли данные, что Авадалла спекулировал на иорданской собственности в Иерусалиме, и якобы есть данные расследования на этот счет.

По стражу взяли малопубличного Шарифа Хасана бин Зайда, он мог быть связником королевского дома и саудитов. Также выделяется Ясир Маджали, глава офиса бывшего наследного принца Хамзы, отставной генерал Аднан Абу Хамад, приближенный к королю. Арестованы представители клановых элит: Халед Абу Зайед, Сахер аль-Файез, Мохаммад Абу Тайех, Саад аль-Абдаллат, Ракан аль-Файез.

Операция проводилась объединенными силами армии и мухабарата под общей координацией начальника ГШ ВС. Из этого следует, во-первых, смешанный характер угрозы, которая была нейтрализована – заговорщики были выходцами из политической сферы и армии. Во-вторых, хотя четкие формулировки обвинений не известны операция получила высочайшее одобрение. Звучит четкий месседж: «Нет никого выше стабильности». Очевидно, заговорщики планировали нарушить «красные линии», о чем вскользь упоминается в коммюнике спецслужб, а значит, вполне могли свергнуть короля, либо нанести какой-то сопоставимый урон по конституционному порядку. Королевство полниться слухами разной природы. В мухабарате не отрицают связей заговорщиков с внешними силами, но деталей не сообщают. Подозрения падают на саудовскую разведку, имеющую претензии к королю Абдалле II. По традиции упоминается израильский финансовый след: якобы какие-то денежные потоки шли в направлении Иерусалима.

Какова бы ни была подноготная иорданских разборок, она реанимирует тему политической реформы в стране, и снова ставит вопрос: нужна ли иорданцам монархия? Видимо это самое существенное в текущих локальных движениях, которые могут стать поворотными для других монархий Персидского залива.

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