Фотофакт: Офицеры на проспекте под бело-красно-белым флагом 9 4.04.2021, 13:41

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Исторические кадры.

Дмитрий Лагун родился в Минске в 1970-х. На 1994-й пришелся его офицерский выпуск. В альбоме минчанина есть уникальное фото: молодые люди в формах идут прямо по проспекту под бело-красно-белым флагом к площади Победы. Tut.by, спросил, что это было.

Офицеры в районе площади Независимости. Слева — главный корпус БГУ, за спинами — мост на улицу Московскую. Бело-красно-белый флаг — государственный флаг Республики Беларусь в 1991-1995 годах

Офицеры в районе площади Независимости. Слева — главный корпус БГУ, за спинами — мост на улицу Московскую. Бело-красно-белый флаг — государственный флаг Республики Беларусь

За офицерами — главный корпус БГУ

«Вот и он! Долгожданный мой выпуск 1994 года!», «Первые офицеры-контрактники 1994 года выпуска. Вот они, первые лейтенантские погоны!» — таких восторженных пометок в альбоме Дмитрия немало. В том году он был одним из выпускников Минского высшего инженерного зенитного ракетного училища противовоздушной обороны (МВИЗРУ ПВО). Это одно из двух училищ, на базе которых в 1995 году появилась Военная академия Республики Беларусь.

— Я поступил в ВИЗРУ в конце 1980-х. Там готовили офицеров для командных пунктов ПВО. Мой отец был военным летчиком, потом гражданским — у него была мечта, чтобы я тоже немного коснулся погон — это была одна из причин поступления, — рассказывает Дмитрий Лагун. — Наш набор был последним набором союзного значения: кроме белорусов, много было украинцев, россиян.

— Парадное шествие по проспекту — свободным ходом, не маршем. Нас было несколько сотен — четыре факультета в среднем по 80 человек. Плюс почетный караул, плюс ликовавшие родственники по сторонам проспекта. На дороге можно увидеть разбросанные деньги — такая традиция тоже была.

На одном снимке можно рассмотреть вход в кинотеатр «Центральный», мимо которого проходят военные.

От площади Независимости выпускники отправились к площади Победы — возлагать цветы.

— К символике мы относились спокойно. Тогда после развала Союза многие государства поменяли свои флаги и гербы — и это было предсказуемо и ожидаемо. Дипломы у нас с «Пагоней».

После торжественной части молодые люди разошлись в кафе — отмечать свой офицерский выпуск.

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