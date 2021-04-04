Пропагандистку Артюх внесли в базу сайта «Миротворец»19
- 4.04.2021, 11:00
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Она занималась антиукраинской пропагандой.
Пропагандистку телеканала СТВ Юлию Артюх внесли в базу сайта «Миротворец» за антиукраинскую пропаганду.
«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», — говорится на сайте.
Напомним, ранее в базу сайта «Миротворец» попал пропагандист СТВ Григорий Азаренок.