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Пропагандистку Артюх внесли в базу сайта «Миротворец»

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  • 4.04.2021, 11:00
  • 9,304
Пропагандистку Артюх внесли в базу сайта «Миротворец»

Она занималась антиукраинской пропагандой.

Пропагандистку телеканала СТВ Юлию Артюх внесли в базу сайта «Миротворец» за антиукраинскую пропаганду.

«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», — говорится на сайте.

Напомним, ранее в базу сайта «Миротворец» попал пропагандист СТВ Григорий Азаренок.

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