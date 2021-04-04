В США сделали рекордное количество прививок от COVID-19 за сутки
- 4.04.2021, 11:11
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Среднее количество сделанных в стране прививок теперь превышает три миллиона в день.
В США за прошедшие сутки прививки от коронавируса получили более 4,1 миллионов человек. Это наивысший показатель с начала кампании вакцинации.
Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на CNBC.
Среднее количество сделанных в стране прививок теперь превышает три миллиона в день.
Всего около 104,2 миллиона жителей получили минимум одну дозу вакцины. А 59,9 миллиона человек уже получили две дозы.
Несмотря на вакцинацию, в США выявляют рост заболеваемости коронавирусом, однако недельный показатель летальных случаев снизился на 12% - до 847.
Жителям США, получившим обе дозы вакцины от коронавируса, разрешили праздновать Пасху в помещении и без масок.