В США сделали рекордное количество прививок от COVID-19 за сутки 4.04.2021, 11:11

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Среднее количество сделанных в стране прививок теперь превышает три миллиона в день.

В США за прошедшие сутки прививки от коронавируса получили более 4,1 миллионов человек. Это наивысший показатель с начала кампании вакцинации.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на CNBC.

Среднее количество сделанных в стране прививок теперь превышает три миллиона в день.

Всего около 104,2 миллиона жителей получили минимум одну дозу вакцины. А 59,9 миллиона человек уже получили две дозы.

Несмотря на вакцинацию, в США выявляют рост заболеваемости коронавирусом, однако недельный показатель летальных случаев снизился на 12% - до 847.

Жителям США, получившим обе дозы вакцины от коронавируса, разрешили праздновать Пасху в помещении и без масок.

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