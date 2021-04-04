Древние арабские монеты помогут раскрыть тайну пиратов XVII века 4.04.2021, 11:14

Иллюстрационное фото

Монеты, найденные в США археологами-любителями, прольют свет на одно из самых дерзких пиратских ограблений в истории.

Началось с того, что Джим Бейли, житель штата Род-Айленд, обнаружил в саду монету, отчеканенную в 1693 году на территории соврменного Йемена, пишет «Вокруг света. Украина».

После того, как он опубликовал фото находки в соцсетях, оказалось, что идентичные монеты были найдены в других местах его родного штата, а также в Массачусетсе, Коннектикуте и Северной Каролине.

Всего набралось 16 монет. Как объяснили эксперты, все они были с индийского корабля, который в конце XVII века подвергся нападению пиратского судна «Фэнси». Его капитаном был Генри Эвери.

Летописи свидетельствуют, что 7 сентября 1695 года команда английского пирата Генри Эвери ограбила корабль «Гандж-и-Савай». Это судно, принадлежавшее индийскому императору, перевозило мусульманских паломников из Мекки в Индию. Пираты жестоко пытали, а затем убили всех, кто был на борту.

Разбойники бежали на Багамы, прихватив с собой ценные грузы с индийского корабля.

За голову пирата, который стал самым разыскиваемым преступником своего времени, назначили награду. До сих пор считалось, что в 1696 году след Эвери затерялся в Ирландии. Но его так и не поймали.

О чем поведали монеты

И вот теперь Джим Бейли, который вместе с другими соотечественниками обнаружил монеты с захваченного корабля, считает: пресловутый пират добрался до американских колоний. Там он и его команда, находясь в бегах, использовали добычу для повседневных расходов.

Пираты из команды Генри Эвери, вероятно, смогли обосноваться в Новой Англии, полагает Сара Спортман, археолог из Коннектикута. Разбойники, скорее всего, интегрировались в местное сообщество.

И как бы это невероятно ни звучало, но Эвери мог жить в колонии у всех на виду, выдавая себя за работорговца.

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