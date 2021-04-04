В Беларуси значительно выросли инфляционные ожидания 2 4.04.2021, 11:30

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Тех, кто считает что за последние 12 месяцев цены выросли очень сильно, стало значительно больше.

Нацбанк сделал опрос по инфляционным ожиданиям населения за март. И посмотрел, что изменилось в сравнении с ноябрём 2021-го года. Получилось довольно интересно, сообщает "Еврорадио".

Тех, кто считает что за последние 12 месяцев цены "выросли очень сильно", стало значительно больше: 41,4% в сравнении с 35,8% в ноябре. 75,6% белорусов полагают, что рост цен в течение года будет происходить в таком же темпе или станет даже более интенсивным. В ноябре людей с такими мыслями было больше — 81,2%.

40,7% белорусов признались, что за последних три месяца у них не было крупных расходов. Покупкой/ремонтом жилья, дома, дачи занимались всего 16,1% опрошенных респондентов. 12,7% покупали/ремонтировали автомобиль. 11,4% тратили деньги на путешествия. 9,4% могли позволить себе приобрести смартфон или ноутбук.

Большинство белорусов и в ноябре и в марте считали, что сейчас плохое время для крупных покупок и крупных покупок в кредит.

По-прежнему большинство белорусов хранит свои сбережения дома — 31,6% от всех опрошенных (в ноябре было 34,8%).

Колличество тех, кто предпочитает хранить сбережения в иностранной валюте практически не изменилось: в ноябре их было 84,8%, в марте — 84,6%.

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