СМИ: В Украину не пускают мужчин с белорусскими паспортами 12 4.04.2021, 12:22

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Впускают только обладателей ВНЖ.

Отношения между Беларусью и Украиной стали напряженными. Виной — политика, а теперь еще, похоже, и война на востоке Украины. Прямо сейчас там физическое и дипломатическое обострение.

Уже несколько человек из Беларуси написали onliner.by, что их не пустили в Одессу. Слишком много для совпадения.

Сегодня ночью из Одессы вернулся Александр. Прилетел тем же рейсом, что и улетал из Минска. То есть возращение незапланированное.

— Я работаю в Одессе по официальному трудовому договору. И каждые пару месяцев на неделю-две возвращаюсь в Минск. Побыл в Беларуси с 18 марта, и настало время возвращаться на работу. Купил билет, прилетели в Одессу, идем к окошку пограничного контроля — у меня забирают паспорт и просят подождать.

По словам Александра, из очереди «неукраинцев» прошли лишь один-двое мужчин (всего в самолете летело около 50 человек).

— Один был литовец, второй, возможно, имел вид на жительство.

Всех остальных мужчин пригласили «на допрос».

— Официально это был один разговор, записываемый на камеру. Неофициально — другой. В нем сотрудники погранслужбы сообщили, что есть распоряжение руководства страны не пускать без основания. В связи с чем? Я так понял, что в связи со слухами о перемещении российских войск вдоль границы с Украиной. Возможно, речь идет и об участках белорусско-украинской границы.

Спросил, когда все это закончится. Сначала сказали, что не знают. Потом уточнили, что нужно подождать недели две, «может, все успокоится». Как узнать, покупая билеты, пустят тебя или нет, они подсказать тоже не смогли.

Рядом со мной был еще россиянин, который живет 15 лет в Беларуси. Он прилетел с женой и двумя детьми. Их всех пустили — россиянина вернули в Минск.

Мне сказали, что нужен вид на жительство. В моем случае к трудовому договору стоило прикрепить официальное приглашение от компании со встречающими представителями, «тогда, возможно, вас бы пропустили».

Паспорта возвращали уже в Минске белорусские пограничники. Вместе с извещением о посадке на самоизоляцию.

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Накануне еще один Александр сообщил в Facebook, что его тоже не пустили в Одессу, куда он прилетел на отдых. Официальной причиной стало отсутствие туристического ваучера. Жену пропустили.

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