Медики рассказали, как помочь организму после зимы 4.04.2021, 14:12

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Весной пробуждается природа, солнце выглядывает все чаще, однако, несмотря на это, многие люди чувствуют себя слабыми и истощенными.

Медики поясняют, что существует два понятия – гиповитаминоз и авитаминоз. Иными словами, это сезонная нехватка витаминов. Гиповитаминоз говорит о том, что в организме присутствуют те или иные витамины, но в недостаточном количестве. Авитаминоз – это более серьезное нарушение в работе организма. При авитаминозе отмечается критическая нехватка либо полное отсутствие каких-либо витаминов, пишет golos.ua.

Причин авитаминоза достаточно много. Это может быть скудный рацион, отсутствие в нем свежих овощей и фруктов, зелени, круп, мяса, яиц, молока или творога. Это могут быть заболевания ЖКТ, при которых витамины не всасываются ворсинками кишечника и просто-напросто не попадают в кровь. Также это могут быть вредные привычки, нарушающие усвоение витаминов. Причинами авитаминоза могут служить хронический стресс, постоянная усталость и прием медикаментозных препаратов, выключающих действие витаминов.

О нехватке витаминов могут говорить различные изменения в организме. К примеру, волосы становятся тусклыми, сильно секутся, начинают сильно выпадать. Ногти становятся хрупкими и начинают слоиться. Кожа становится сухой и бледной. Губы быстро пересыхают и трескаются, на них возможно появление герпеса. Зрение становится не таким острым, а порой и значительно ухудшается.

Во время чистки зубов может появиться кровь, поскольку повышается кровоточивость десен. Человек начинает часто болеть простудными заболеваниями. Обостряются старые хронические заболевания. Зачастую у человека при авитаминозе плохое настроение, он апатичен, с трудом встает по утрам, при этом ухудшается работа мозга.

Какие витамины нужно принимать

Чаще всего встречается дефицит витаминов С, В1, В2, В9, В6, А.

Так, недостаток витамина С чреват кровоточивостью десен, развитием кариеса, появляются проблемы с дыханием, нарушается пищеварение, также усиливается утомляемость и слабость. Для лечения необходимо введение в рацион больших доз аскорбиновой кислоты, например, через продукты — овощи и ягоды, черную смородину, томаты и шпинат или посредством таблеток и инъекций.

О недостатке витамина А может говорить нарушение остроты зрения, жжение и сухость в глазах. Кожа может шелушиться, волосы тускнеют, зубы приобретают желтоватый оттенок. Чтобы восполнить дефицит витамина, включайте в рацион молоко и молочную продукцию, печенку, морепродукты, а также смородину, крыжовник, абрикосы, морковь и шпинат. При этом продукты с витамином А необходимо употреблять ежедневно, иначе лечение будет неэффективным.

Недостаток витамина В1 характеризуется преждевременным увяданием кожи, слабостью мышц, аритмией и нарушением дыхания. Также появляется кожный зуд, одышка, ухудшается аппетит. Восполняется недостаток тиамина употреблением в пищу дрожжей, хлебобулочных изделий, муки грубого помола и витаминных комплексов.

Дефицит В2 проявляется в потере веса и аппетита, поражениях кожи, воспалениях внутренней полости рта, светочувствительности. Наибольшее количество вещества содержится в злаках и горохе, в мясе и молоке.

Витамин В9, или фолиевая кислота, при дефиците в организме сопровождается малокровием, потерей веса, бессонницей и сильной головной болью. При нехватке витамина необходимо есть продукты из почек и печени, свежие овощи и зелень, а также злаки и орехи.

Недостаток витамина В6 вызывает приступы тошноты и судороги по ночам, вызывает когнитивную дисфункцию и даже психозы. Восполняется яичными желтками, печенкой и картофелем, шпинатом, морковью и орехами.

Каждый витамин из группы витаминов В отличается своей специфической симптоматикой. Однако поступать эти вещества должны в организм комплексно, а не по отдельности, так как они тесно взаимосвязаны.

Какой пище отдавать предпочтение

Ни один продукт не содержит полный витаминный набор, поэтому пища должна быть разнообразной, вводите ежедневно новые продукты, различную зелень и травы, ягоды. Не ешьте два дня подряд одну и ту же пищу. Любите себя. Готовьте для себя каждый день что-то новое, совсем не похожее на предыдущее.

Ежедневно употребляйте в пищу свежие, термически не обработанные, овощи, зелень. Лучше употреблять овощи целыми, не разрезать. В цельных овощах и фруктах витамины сохраняются лучше. Отдавайте предпочтение свежемороженым ягодам (черника, малина, черная смородина, клюква и прочие), а не бананам или прошлогодним яблокам.

Очищенные овощи не заливайте водой и не вымачивайте, в воду выходят многие витамины. По той же причине не сливайте овощной отвар.

Готовьте быстро, в минимальные сроки. Чем меньше длительность термической обработки, тем меньше разрушаются витамины. Наиболее «щадящими» считается приготовление на пару и запекание. СВЧ-печи также хороши – короткое время приготовления и не нужна вода.

При варке овощей кладите их исключительно в горячую воду для инактивации фермента аскорбатоксидазы, которая разрушает витамин С.

Овощи готовьте на каждый прием свежие, не допускайте «разогревания» ранее уже приготовленных овощных блюд.

Салаты готовьте только свежие на один прием, не храните разрезанные овощи длительно.

Лучше использовать соленые, а не маринованные овощи.

При правильной комбинации продуктов здоровый человек не нуждается в дополнительном приеме витаминных препаратов. Однако дети, подростки и взрослые, которые придерживаются в весеннее время постного режима, а также люди с хроническими заболеваниями ЖКТ, с сахарным диабетом и другими заболеваниями нуждаются в дополнительном источнике витаминов – в виде лекарственных препаратов.

Выбор препарата для профилактики гиповитаминоза большого значения не имеет, пусть каждый раз этот препарат будет другой, особенно учитывая тот факт, что витамины в виде лекарственных средств через желудочно-кишечный тракт всасываются всего на 30%. Единственный критерий — пусть этот препарат содержит все витамины и витаминоподобные вещества или максимальное их количество.

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