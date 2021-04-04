Весенний роман 3 Рикард Йозвяк

4.04.2021, 14:34

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Рикард Йозвяк

Запад снова обрел голос, цель и единство.

Когда историки будущего примутся оценивать проблемы политики начала 2020-х годов (то есть конкуренцию таких больших держав, как Соединенные Штаты и Китай, или кажущихся хрупкими демократических стран с автократическими режимами), то март 2021 года может восприниматься ими как поворотный момент: Запад снова обрел голос, цель и единство. По крайней мере символически.

Этот месяц оказался крайне важным для отношений ЕС и США. Во-первых, государственный секретарь США Энтони Блинкен пробыл в Брюсселе целых четыре дня, принял участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО и провел переговоры с высокопоставленными должностными лицами Евросоюза. Из общения Вашингтона и Брюсселя испарились угрозы выхода США из Североатлантического альянса, болезненная критика европейских расходов на оборону и уколы по поводу того, что ЕС является недружественным конкурентом. Президент США Джо Байден принял участие в онлайн-саммите ЕС, пообщавшись с 27 главами европейских государств и правительств. Последним из американских лидеров, который таким вот образом присоединился к своим коллегам, был Барак Обама в далеком уже 2009 году.

Этим летом в Брюсселе планируется провести саммиты НАТО и ЕС – США. Говорится о новых начинаниях, о расширении сотрудничества по самым разным вопросам, начиная с мер, препятствующих изменению климата, и заканчивая острыми геополитическими проблемами. По наиболее актуальным вопросам – политики в отношении Китая и стратегии в отношении России – согласия по обе стороны Атлантического океана нет, однако ни Блинкен, ни Байден не стали подталкивать европейцев к более решительным действиям. Существует очевидное понимание того, что многие страны Старого Света имеют более тесные, чем Америка, отношения с Пекином и Москвой как в экономическом, так и в политическом плане. Одновременно есть подтверждение тому, что США и ЕС могут быть полезны друг другу, например, в качестве партнеров по решению проблем охраны окружающей среды.

При этом представители США настаивают: они не смягчат свою позицию по вопросу о строительстве газопровода "Северный поток – 2"; они предпочли бы не быть свидетелями ратификации Европейским союзом и Китаем Всеобъемлющего соглашения по инвестициям (CAI), которое было почти доведено до финальной стадии Европейской комиссией под давлением Германии и Франции. И хотя европейцы не стали вторить риторике Белого дома о мире, разделенном на демократии и автократии, ЕС, безусловно, поместил себя в демократический лагерь, сделав в последние недели несколько небольших, но символических шагов.

В конце марта ЕС нанес Москве и Пекину удар при помощи санкций, связанных с областью прав человека, основываясь на собственном "акте Магнитского". Санкции введены в отношении нескольких российских и китайских чиновников. Речь не шла только о высокопоставленных представителях двух стран, но Пекин отреагировал с яростью – несоразмерными контрмерами, нацеленными на евродепутатов, депутатов национальных парламентов, ученых и, что наиболее важно, на влиятельный Комитет по вопросам политики и безопасности, играющий важную роль в осуществлении внешней политики ЕС. Голосование по ратификации соглашения по инвестициям в Европарламенте планировали провести в этом году. Но теперь, учитывая жесткую реакцию Пекина на санкции, это процесс может затормозиться.

Мерам ЕС в отношении Китая предшествовали новые санкции против России из-за тюремного заключения российского оппозиционера Алексея Навального. Санкции были введены после отрезвившей Брюссель поездки в Москву главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Боррелля. В прошлом министр иностранных дел Испании, он, не сомневаясь, признал, что Россия "отдаляется от Европы". Министры иностранных дел Евросоюза согласились с тем, что отношения с восточным соседом должны выстраиваться точечно – сотрудничеством в нескольких областях, представляющих общий интерес. Никакой Антанты на горизонте не видно.

Всего за несколько месяцев ЕС прошел путь от заигрывания с концепцией "равного удаления от США и Китая" и развития более тесных связей с Россией до введения санкций в отношении значительного числа российских и китайских граждан из-за нарушений в области прав человека. Этот сдвиг, сравнимый политологически с коперниковской революцией, отправляет Евросоюз прямо в объятия новой администрации США.

Есть и другие свидетельства изменения политики ЕС. Литва недавно объявила, что выходит из группы 17+1, формата, разработанного Пекином для активного ведения бизнеса со странами Центральной и Восточной Европы. Венгерская правящая партия "Фидес", возможно, главный пророссийский и прокитайский активист, окончательно покинула мощную правоцентристскую европейскую группу Европейскую народную партию, став более уязвимой и менее влиятельной. На парламентских выборах в Нидерландах и на двух важных региональных выборах в Германии левые и правые популисты, которые часто объединяются в ненависти к трансатлантическому сотрудничеству, получили плохие результаты.

Но эта новая постройка может оказаться очень хрупкой. Евросоюзу необходимо ускорить вакцинацию от коронавируса, а препирательства, главным образом с компанией AstraZeneca и Великобританией, грозят привести к неприятной войне за вакцины, способной подорвать вновь зародившееся единство Запада. Еще более серьезной проблемой будет восстановление экономики сразу после того, как пандемия отступит. Есть и другие "черные лебеди", например, внезапный миграционный кризис, провал в НАТО и ЕС из-за отношений с Турцией, неловкость из-за заявлений Шотландии о независимости после Брекзита или необходимость решать, что делать со стремлениями Будапешта и Варшавы по-своему понимать некоторые европейские законы. Западный весенний роман может оказаться недолгим.

Рикард Йозвяк, "Радио Свобода"

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