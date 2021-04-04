Свободные купаловцы: На Беларусі Бог жыве
- 4.04.2021, 14:38
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Актеры поздравляют всех белорусов с Пасхой.
«Белсат» вместе с актерами Купаловского театра поздравляет с Пасхой всех, кто празднует.
Пасха – это праздник жизни, пробуждения и надежды. По его случаю свободные купаловцы прочитали классическое стихотворение Владимира Короткевича «На Беларусі Бог жыве» (1980 г.).
В своем поэтическом произведении автор делится мыслью о святости для всех белорусов их Родины:
Гэта край раскрытых душ і дзвярэй,
Гэты край –
Твой дом і сабор…