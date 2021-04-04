Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на понедельник 4.04.2021, 14:41

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В столице потеплеет только в следующие выходные.

В понедельник 5 апреля в Беларуси будет облачно с прояснениями, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В отдельных районах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Он будет юго-западный, порывистый и местами сильный, сообщает "Еврорадио".

По северо-западу во второй половине дня пройдут небольшие дожди, а вообще будет без опадков. Ночью синоптики обещают мороз от -4-х до +2-х. Днём будет вполне тепло: +7 +13 (В Минске — +7). Согласно прогнозу, подобная погода сохранится в ближайшие 5 дней. Правда, будут идти дожди.

В столице потеплеет только в следующие выходные — до +15 будет 11 апреля. Но тоже с дождями.

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