Глава «лукомола» предложил создать собственную социальную сеть

Глава «лукомола» предложил создать собственную социальную сеть18
- 4.04.2021, 15:25
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В этом ему поможет военком Кривоносов?
Первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк выступил с оригинальной идеей создания собственной социальной сети. Об этом он заявил в комментарии БелТА.
«Сегодня мировое сообщество отмечает Международный день интернета. Нет сомнения в том, что беларусскому интернету быть. Было бы неплохо привлечь IT-специалистов, а они у нас самые продвинутые в мире, чтобы возможно в будущем, выйти на собственную социальную сеть», — заявил функционер.
Ранее военком-ябатька Андрей Кривоносов предложил создать «отдельный белорусский интернет».