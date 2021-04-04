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Глава «лукомола» предложил создать собственную социальную сеть

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  • 4.04.2021, 15:25
  • 3,938
Глава «лукомола» предложил создать собственную социальную сеть

В этом ему поможет военком Кривоносов?

Первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк выступил с оригинальной идеей создания собственной социальной сети. Об этом он заявил в комментарии БелТА.

«Сегодня мировое сообщество отмечает Международный день интернета. Нет сомнения в том, что беларусскому интернету быть. Было бы неплохо привлечь IT-специалистов, а они у нас самые продвинутые в мире, чтобы возможно в будущем, выйти на собственную социальную сеть», — заявил функционер.

Ранее военком-ябатька Андрей Кривоносов предложил создать «отдельный белорусский интернет».

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