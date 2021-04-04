Прогноз курса белорусского рубля на неделю 4.04.2021, 15:52

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Прогноз на 5-9 апреля.

Вероятно увеличение курса доллара на БВФБ еще примерно на 0,5%, хотя не исключены и значительные колебания курса. В понедельник 5 апреля доллар может подорожать на доли процента, пишет belrynok.by.

Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе, как и прогнозировалось, вырос: на 0,5%. 2 апреля он составил 2,6388 рубля, немного не дотянув до максимального значения в текущем году.

Аналогичный курс евро доллар также поднялся на 0,5% и достиг 3,1089 рубля за евро.

Средневзвешенный курс российского рубля увеличился за неделю на 0,1% и составил 2 апреля 3,4682 белорусского рубля за 100 российских.

Соответственно, стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась на 0,3%. При этом биржевой объем валютных торгов в среднем за день составил 100,7 млн. рублей против 137,9 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Таким образом, изменения стоимости валютной корзины остаются незначительными. По-видимому, Нацбанк продолжает принимать меры против спекулятивных колебаний курса рубля.

В целом ситуация на валютном рынке РБ остается спокойной. Правда Дмитрий Примшиц, заместитель директора Института экономики Национальной академии наук сообщил о появлении в социальных сетях и Telegram-каналах призывов к белорусам отзывать банковские вклады и конвертировать денежные средства в иностранную валюту в связи с якобы включенном печатном станке. Он заявил, что ничего подобного не происходит.

Дмитрий Примшиц сообщил, что величина широкой денежной массы (М3) за январь-февраль 2021 года увеличилась на 0,6%, а с 1 марта 2020 года — всего на 5,6%. Это ниже инфляции, что, по его мнению, свидетельствует об отсутствии прямых монетарных предпосылок для увеличения инфляции и усиления девальвационных ожиданий в стране.

Он также подчеркнул, что Национальный банк и органы государственного управления обеспечивают реализацию сбалансированной денежно-кредитной политики, нацеленной на обеспечение финансовой стабильности в стране. Правда, он не стал комментировать состояние республиканского бюджета, который по итогам января-февраля текущего года был выполнен с дефицитом в размере 1,3 млрд. рублей. Откуда Минфин взял эти средства, не сообщалось, хотя ранее чиновники говорили, что дефицит бюджета в текущем году будет финансироваться за счет резервов, накопленных в прошлые годы. Об этих резервах, кроме того, что они есть, толком ничего не известно.

Фонд социальной защиты населения в январе-феврале текущего года был исполнен с профицитом в размере 0,05 млрд. рублей, а в целом дефицит бюджета сектора государственного управления составил 1,37 млрд. рублей. Дефицит бюджета был вызван ростом расходов, причем, в основном, на общегосударственную деятельность. Они достигли 3,1 млрд. рублей – 23,2% от годового плана.

Минфин на прошедшей неделе сообщил также о состоянии государственного долга РБ. За первые два месяца текущего года задолженность правительства увеличилась на 1,7 млрд. рублей. Внешний государственный долг сократился на 0,3 млрд. долларов — 18,3 млрд. долларов. В январе-феврале Минфин одолжил за рубежом 129,2 млн. долларов, а на погашение направил 386,4 млн. долларов. Зато на внутреннем рынке Минфин никого не погашал, но привлек посредством размещения облигаций 695 млн. долларов.

Больше всего Беларусь должна России. По данным Всемирного банка, опубликованным на прошедшей неделе, на конец 2019 года эта задолженность составляла 8,1 млрд. долларов.

Но особого беспокойства внешний долг пока не вызывает, хотя сейчас у Беларуси явные проблемы с новыми заимствованиями. Тем не менее, ясно, что в случае возникновения проблем Россия поможет.

Так что пока нет оснований ожидать, что ситуация на валютном рынке РБ изменится. Поэтому можно ожидать, что стоимость валютной корзины на текущей неделе вырастет еще 0-0,5%, причем в конце недели она может начать снижаться.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Курс европейской валюты по отношению к американской в начале прошедшей недели опустился почти до 1,17 доллара, но к ее концу частично восстановился.

К ослаблению евро привело, в основном, ухудшение состояния с заболеваемостью COVID-19 в европейских странах. Третья волна пандемии заставляет снова вводить карантин, несмотря на вакцинацию, темпы которой явно недостаточны для борьбы с заболеванием.

Кроме того, президент США Джо Байден на прошедшей неделе обнародовал свой план инвестиций в инфраструктуру страны в размере 2,2 трлн. долларов в течение 8 лет. Это поддержало доллар.

А европейскую валюту поддержала новость о росте числа заявок на получение пособий по безработице в США. Впрочем, вышедшие в пятницу 2 апреля данные о состоянии рынка труда США оказались лучше ожиданий. Число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в марте увеличилось до 916 тыс.

Появление таких данных привело к укреплению доллара, которое может продолжиться. Поэтому на текущей неделе можно ожидать снижения курса евро на рынке форекс примерно на 0,5%.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Российский рубль на прошедшей неделе снова оказался под давлением, причем в этот раз не из-за угрозы санкций со стороны США. Обострилась обстановка в Донбассе. В России вблизи границы было осуществлено перемещение войск, а в Украине начались военные маневры. В связи с этим начался шум в прессе. Кроме того, США и Польша все еще пытаются помешать строительству второго газопровода из России в Германию, что также не добавляет спокойствия. Не снят с повестки дня и вопрос о новых санкциях США в отношении России.

Все это заставляет инвесторов нервничать, а курс доллара на Московской бирже – расти.

В то же время, цены на нефть на мировом рынке остаются на высоком уровне, что повышает веру в российский рубль. Страны ОПЕК+ 1 апреля договорились о постепенном увеличении добычи нефти с мая по июль на 2,15 млн. баррелей в сутки. Это, как считают в ОПЕК+, не приведет к падению цен на нефть, а лишь стабилизирует их в связи с ожидаемым ростом спроса на углеводороды по мере ослабления пандемии.

Таким образом, России гарантирован постоянный валютный доход, что говорит в пользу рубля. Поэтому на текущей неделе можно ожидать колебаний его курса под воздействием противоположных факторов. Но по итогам недели курс может не измениться.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные прогнозы сбудутся, то курс доллара на БВФБ может вырасти, но ненамного, до 0,5%. Не исключены резкие колебания курса в случае эскалации ситуации в Донбассе.

Прогноз на понедельник 5 апреля

Во второй половине пятницы 2 апреля курс евро на форекс опустился примерно на 0,2% и составил 1,1759 доллара за евро.

В то же время, курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,6% – до 76,5525 доллара.

Такая динамика курсов позволяет ожидать подъема курса доллара на открытии торгов на БВФБ 5 апреля на доли процента.

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