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На «Гродно Азот» произошла авария

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  • 4.04.2021, 17:09
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На «Гродно Азот» произошла авария

Экстренно прибыла служба МЧС.

Стачком Гродно Азота сообщает об аварии в цехе олеума ОАО «Гродно Азот».

«Во время слива жидкой серы из цистерны, произошел пролив агрессивных химикатов. Заметно дымление продуктов серы. Экстренно прибыла служба МЧС.

Приехал генеральный директор. Работникам цеха запретили распространять информацию. Производственный процесс под угрозой останова, цистерны с жидкой серой растягивали в стороны», — сообщает стачком.

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