Как работает новый вид мошенничества в Минске 4.04.2021, 17:53

Вентиляционный канал чистят за 175 рублей, и это со скидкой.

В редакцию «КП» обратилась Ольга и рассказала, как ее пожилая мама заключила с фирмой договор на чистку вентиляционных каналов в квартире. Услуга эта со скидкой для пенсионеров стоила 175 рублей.

- Две недели назад мама была дома одна, позвонили, представились сотрудниками ЖЭСа, сказали, что надо проверить, как работает вытяжка, нет ли засоров в вентиляционных шахтах, - рассказывает женщина. – Проверили и сказали, что надо чистить, иначе при проверке, если вентшахта засорена, наложат штраф. Мама и согласилась, подписала договор. В итоге одну из вентшахт в санузле они почистили, а вторую на кухне так и нет. С юридической точки зрения не подкопаешься – договор есть, услуга вроде оказана по прайс-листу, цену как негосударственная фирма, они могут назначать любую за свои услуги. В течение 60 дней нам надо оплатить. Если есть претензия на невычищенную одну вентшахту – оформить документально и отослать, но мы пока этим не занимались. Позвонила в ЖЭС, мастер мне сказала: «Надо было их гнать в шею прямо от порога, мы эту работу делаем бесплатно».

За комментариями мы обратились к заместителю генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Андрею Новику:

- Эти товарищи, которые ходят с договорами - мошенники, гнать их нужно, - был категоричен Андрей Новик. - Прочистка вентканалов входит в состав работ по техническому обслуживанию многоквартирных жилых домов, проверка выполняется ЖЭСами по графикам два раза в год и бесплатно по заявкам жильцов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».