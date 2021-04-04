В Хабаровске прошла акция в поддержку депутатов из команды Фургала 1 4.04.2021, 18:01

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Фото: RFE/RL

На митинге звучали и лозунги в поддержку арестованного бывшего губернатора.

В Хабаровске в воскресенье прошёл санкционированный митинг против лишения должностей трех депутатов городской думы, включая ее председателя Михаила Сидорова.

Активисты считают, что теперь гордума станет полностью подконтрольной администрации края. На акцию собрались порядка 100 человек. Столько участников митинга и планировалось, передает svoboda.org.

Мероприятие должно было начаться в два часа дня по местному времени. Но к началу митинга Комсомольская площадь была оцеплена. Власти организовали на ней уборку, рабочие чистили всё: от брусчатки до памятника, сообщил с места события корреспондент Сибирь.Реалии. "Ну сколько это может продолжаться, издевательства эти? Мало того что разрешение попроси, так в итоге под любым предлогом не дадут провести! Беспредел просто!" – отмечали собравшиеся.

Тем не менее, рядом с площадью организаторам удалось установить трибуну и подключить колонки. "Сразу ясно, что это не просто уборка в городе, – прокомментировал один из организаторов митинга Максим Исханов. – Но мы все равно дадим выступить всем, повод к нашему митингу сегодня – отстранение от должностей нормальных депутатов гордумы, которые действительно работали для людей. Это заседание 23 марта, понятно, что необходимо для того, чтобы дума была полностью подконтрольной".

На митинге звучали и лозунги в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств 15-летней давности.

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