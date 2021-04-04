Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь 4.04.2021, 18:39

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Лишь на юго-востоке сохраняется влияние малоактивного атмосферного фронта.

Сегодня днем большая часть территории республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления (лишь на юго-востоке сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта), передает naviny.online.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых юго-восточных районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в регионах:

Брест +7..+9°C;

Витебск +5..+7°C;

Гомель +7..+9°C;

Гродно +7..+9°C;

Могилев +7..+9°C;

Минск +5..+7°C.

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