Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь
- 4.04.2021, 18:39
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Лишь на юго-востоке сохраняется влияние малоактивного атмосферного фронта.
Сегодня днем большая часть территории республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления (лишь на юго-востоке сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта), передает naviny.online.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых юго-восточных районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь).
Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в регионах:
Брест +7..+9°C;
Витебск +5..+7°C;
Гомель +7..+9°C;
Гродно +7..+9°C;
Могилев +7..+9°C;
Минск +5..+7°C.