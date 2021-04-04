Украина ввела санкции против Россотрудничества и «крестного отца контрабанды» 2 4.04.2021, 18:50

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Зеленский подписал решение СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых персональных экономических санкциях. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Под них, в числе прочих, попал бизнесмен Вадим Альперин, которого Зеленский называл «крестным отцом контрабанды». Санкции также введены против российского федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничество).

Ограничения подразумевают блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых и финансовых операций, запрет на вывод активов за пределы страны и операции с ценными бумагами.

Одесского бизнесмена Альперина задержали 27 ноября 2019 года. Его подозревали в создании преступной организации, которая занималась махинациями с растаможкой ввозимых в Украину товаров. Зеленский называл его «крестным отцом контрабанды» и обещал подарок тому, кто «поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом».

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